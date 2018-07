Crayola lance le concours « Merci aux éducateurs », invitant les familles à créer des notes de remerciement pour courir une chance de gagner une redécoration de classe







LINDSAY, ON, le 17 juill. 2018 /CNW/ - Les enseignantes et enseignants font tellement de choses chaque jour et toute l'année que Crayola est d'avis que l'appréciation des enseignants devrait aller au-delà d'une seule journée. En conséquence, Crayola poursuivra sa campagne « Merci aux éducateurs », qui vise à générer un million de remerciements pour les enseignantes et enseignants, avec le lancement de son concours « Merci aux éducateurs ». Les familles sont invitées à créer des notes de remerciement dessinées à la main adressées à des enseignant(e)s et à les télécharger sur le site Crayola.ca/ThankATeacher pour courir une chance de gagner des prix pour leur famille, leur enseignant(e) et leur école.

Les notes de remerciement soumises seront évaluées en fonction de critères incluant la créativité, l'originalité, l'inspiration et l'intelligibilité. Crayola sélectionnera un finaliste comme gagnant d'un lot regroupant :

10 000 $ pour redécorer la salle de classe pour l'enseignant(e).

Un an de produits Crayola pour l'école.

Une bourse d'études de 1 000 $ pour l'étudiant

Une carte-cadeau de 1 000 $ pour l'enseignant(e) et une pour l'école.

Du 14 juillet au 7 septembre 2018, les familles et les étudiants sont invités à visiter Crayola.ca/ThankATeacher pour télécharger leurs notes de remerciement dessinées à la main. Le gagnant sera notifié en octobre. Les enseignants peuvent également visiter le site Web pour rechercher et afficher des notes de remerciement dans la galerie.

« Une note de remerciement faite à la main est l'une des façons les plus créatives de montrer votre appréciation à un enseignant ou à une enseignante qui a influencé votre vie », déclare Margot Somerville, directrice, marketing des produits et communications chez Crayola Canada. « Alors que nous amorçons la prochaine étape de notre campagne « Merci aux éducateurs », nous sommes heureux de continuer à célébrer et à remercier les enseignantes et enseignants de tout le pays pour leur travail de chaque jour. Nous savons que le Canada est enthousiasmé par cette occasion et nous avons hâte de voir toutes les notes de remerciement sincères et inspirantes que nous allons recevoir pour les enseignants. »

Le concours est promu sur des emballages spécialement marqués de produits Crayola, inclus sur la liste de la rentrée et les étalages de grands détaillants. Les emballages Crayola spécialement marqués sont les suivants:

24 crayons de cire

10 marqueurs à trait large

64 crayons de cire

24 crayons de couleur

20 marqueurs super pointe

Un tirage hebdomadaire aura lieu tout au long du concours, offrant à huit participants une chance de gagner des cartes-cadeaux de 250 $ pour eux-mêmes et leurs enseignant(e)s. Pour en savoir plus sur le concours « Merci aux éducateurs » de Crayola et pour tenter votre chance, visitez le site Crayola.ca/ThankATeacher.

Le programme Crayola « Merci aux éducateurs » coïncide avec le 115e anniversaire de la marque Crayola et de sa tradition de rendre hommage aux éducateurs. En 1903, Binney & Smith, les cofondateurs de Crayola, créaient la première boîte de crayons de cire et Alice Binney, institutrice et épouse du cofondateur Edwin Binney, nomma les nouveaux crayons de cire « Crayola ».

À propos de Crayola

Crayola Canada, basée à Lindsay, Ontario est une filiale de Crayola LLC. Crayola LLC, basée à Easton, Pennsylvanie, est une filiale de Hallmark Cards, Incorporated, et le chef de file mondial des produits d'expression créative pour enfants. Connue pour l'emblématique crayon de cire Crayola présenté pour la première fois en 1903, la marque Crayola regroupe aujourd'hui une riche collection d'outils d'art, d'activités de bricolage et de jeux créatifs innovants qui offrent aux enfants de nouvelles façons d'utiliser la couleur pour créer tout ce qu'on peut imaginer. Le consommateur peut trouver la vaste gamme des produits Crayola au rayon Crayola chez tous les grands détaillants. Pour en savoir plus, visitez www.crayola.ca ou joignez-vous à la communauté sur www.facebook.com/crayolacanada.

SOURCE Crayola

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 06:00 et diffusé par :