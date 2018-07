Invitation aux médias - Aide aux centres de tri et aux recycleurs - Soutien financier offert à une entreprise sherbrookoise pour l'augmentation de l'offre de conditionnement des plastiques







SHERBROOKE, QC, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, accompagnée du député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, invite les médias à une conférence de presse où elle procédera à une annonce concernant un soutien financier offert à une entreprise sherbrookoise pour l'augmentation de l'offre de conditionnement des plastiques.

Date : Le 18 juillet 2018



Heure : 11 h



Lieu : Usine Plastimum

262, rue Pépin

Sherbrooke (Québec) J1L 2V8

