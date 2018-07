A? 9 jours du de?po?t des avis de non-participation au re?gime public : L'ACDQ demande au Premier ministre Couillard d'e?carter Gae?tan Barrette du dossier des ne?gociations avec les dentistes







MONTRE?AL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Fide?le a? ses habitudes, le ministre de la Sante? et des Services sociaux (MSSS), Gae?tan Barrette, multiplie les provocations, se campe sur ses positions et manifeste un me?pris sans pre?ce?dent envers les dentistes du Que?bec. La rencontre du vendredi 13 juillet a? la table de ne?gociation entre le MSSS et l'Association des chirurgiens dentistes du Que?bec (ACDQ) s'est ave?re?e totalement improductive. Les repre?sentants de l'E?tat n'ont pas le moindre mandat et le gouvernement n'a aucune proposition a? faire. Le ministre Barrette revient a? la charge contre les acquis des dentistes, me?me sur des principes reconnus au fil des 20 dernie?res anne?es, notamment quant aux frais d'exploitation des cabinets dentaires. Gae?tan Barrette fait obstacle a? un re?glement; il doit e?tre retire? sans de?lai du dossier, si l'on veut arriver a? une entente ne?gocie?e avant l'enclenchement des moyens de pression.

Tel est le bilan que dresse aujourd'hui l'ACDQ, qui se dit inquie?te et de?c?ue de la tournure des e?ve?nements entourant le renouvellement de l'entente relative au re?gime public de soins dentaires.

« M. Barrette feint d'ignorer que c'est le gouvernement qui a besoin des dentistes pour assurer la pe?rennite? des soins dentaires du re?seau public, et non l'inverse. Il ne reste que 9 jours avant le de?po?t des avis de non-participation des dentistes au re?gime et ils ne reculeront pas malgre? la menace du ministre Barrette de faire adopter un arre?te? ministe?riel leur interdisant la non-participation », a de?clare? le pre?sident de l'ACDQ, le Dr Serge Langlois. Ce dernier presse le Premier ministre d'intervenir directement pour prote?ger les enfants et les personnes plus de?munies de notre socie?te?, dont le ministre Barrette ne fait nullement cas.

« Gae?tan Barrette ne semble pas se soucier de la sante? buccodentaire des enfants et des personnes les plus vulne?rables de la socie?te?. Il aura a? rendre des comptes et a? re?pondre de ses actes en temps et lieu. A? cette heure toutefois, il faut lui retirer une responsabilite? qu'il n'a jamais exerce?e », a poursuivi le Dr Langlois.

L'ACDQ exige donc que le Premier ministre Couillard intervienne sans le moindre de?lai dans ce dossier, faute de quoi il lui appartiendra d'assumer les conse?quences d'un conflit avec les dentistes pour plus de 600 000 personnes couvertes par le re?gime public : les enfants de moins de 10 ans et les prestataires d'une aide financie?re de dernier recours.

