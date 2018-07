CeQur fait l'acquisition d'actifs de Calibra Medical, Inc.







- Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif de simplification et d'amélioration de l'administration d'insuline pour les personnes diabétiques -

CeQur® a annoncé aujourd'hui l'acquisition de certains actifs de Calibra Medical, Inc., l'une des sociétés de soins du diabète de Johnson & Johnson. La transaction comprend l'octroi d'une licence exclusive mondiale sur le système portable d'administration d'insuline à la demande, auparavant connu sous le nom de OneTouch Viatm. Le système de Calibra permet aux personnes diabétiques de s'administrer de l'insuline à action rapide au moment des repas, discrètement et facilement. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

« La mission de CeQur est de simplifier le dosage de l'insuline pour les personnes diabétiques afin que celles-ci puissent mener une vie plus saine et satisfaisante, explique Robert Farra, PDG de CeQur. Les études cliniques et l'expérience réelle ont montré qu'un dispositif portable d'administration d'insuline à la demande offre une solution idéale au problème généralisé de l'administration d'insuline au moment des repas. Le dispositif de Calibra complète parfaitement le PaQ, notre dispositif d'administration d'insuline sous forme de doses basale et bolus. Ces deux dispositifs portables offrent une administration d'insuline simple et discrète pendant trois jours, sans les inconvénients et l'inconfort des injections. »

CeQur prévoit de lancer le dispositif d'administration d'insuline de Calibra sous un nouveau nom à la mi 2019, après le transfert des équipements de fabrication. « Ce dispositif nous permettra d'offrir une administration d'insuline simple et discrète pendant trois jours qui permettra d'éviter le recours aux multiples injections quotidiennes, » déclare Robert Farra.

Aux États-Unis, deux millions de personnes atteintes de diabète de type 2 ont recours à de multiples injections quotidiennes d'insuline (MIQ) pour contrôler leur taux de glycémie (HbA1c). Les directives de pratique clinique publiées par l'Association américaine du diabète désignent généralement comme objectifs raisonnables des taux de HbA1c inférieurs à 7 % afin de prévenir les complications liées au diabète. Aux États-Unis, environ 70 % des utilisateurs d'insuline n'atteignent pas cet objectif, principalement en raison d'oubli des injections d'insuline. Les contraintes liées au mode de vie, les défis liés à l'injection et la stigmatisation sociale sont autant d'obstacles qui empêchent une administration d'insuline régulière et adaptée.

Une étude clinique, menée auprès de 278 personnes atteintes de diabète de type 2 sur 62 sites dans le monde et présentée lors des sessions scientifiques de l'Association américaine du diabète de 2018, a comparé la capacité du dispositif de Calibra et des stylos à insuline à fournir et à maintenir les doses bolus d'insuline. Les résultats de cette étude ont montré que le dispositif de Calibra offrait des avantages cliniques, avec moins de variabilité glycémique que les stylos, des scores de satisfaction des patients et de facilité d'utilisation significativement supérieurs, et une sécurité similaire.

« L'insulinothérapie selon le schéma basal-bolus fonctionne lorsque l'on dispose d'outils permettant de déterminer les doses d'insuline appropriées et de les administrer facilement, explique Richard M. Bergenstal, médecin endocrinologue et directeur général de l'International Diabetes Center à Minneapolis, Minnesota. Les résultats de l'étude clinique sur le dispositif de Calibra ont été très impressionnants et ont montré que le dispositif offre aux patients un moyen simple de s'administrer des doses bolus d'insuline au moment des repas, en plus d'une injection d'insuline basale individualisée. Proposer aux patients des options d'administration d'insuline plus simples, discrètes et pratiques constitue une façon d'améliorer la gestion du diabète. »

« Le dispositif de Calibra est bien conçu et ses résultats cliniques sont remarquables, déclare Eric Milledge, directeur général de CeQur. Le nombre de personnes diabétiques qui ont besoin d'insuline va continuer de croître. Au vu des avantages prouvés de ce dispositif et du grand nombre de patients qu'il peut aider, CeQur améliorera la santé et simplifiera la vie de ces personnes. »

À propos de CeQur®

CeQur développe et commercialise des dispositifs d'administration d'insuline avancés et simples d'utilisation pour que les personnes diabétiques puissent facilement suivre leur traitement et ainsi mieux contrôler leur maladie. Les dispositifs de l'entreprise, simples, portables et d'une durée de trois jours, permettent d'éviter le recours aux multiples injections quotidiennes. Retrouvez plus d'informations sur http://www.cequr.com.

