Protégez-Vous, août 2018 - Une édition spéciale pour les futurs parents







Protégez-Vous dévoile sa sélection des 39 meilleurs produits pour bébé

et livre des conseils aux parents pour réduire leurs dépenses

MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Préparer l'arrivée de bébé suscite de nombreuses questions. Vaut-il mieux choisir une poussette classique ou un modèle compact? Quel siège d'auto sera le mieux adapté à vos besoins? Protégez-Vous publie aujourd'hui un numéro destiné aux futurs et nouveaux parents, afin de les aider à bien s'équiper sans faire exploser leur budget.

Cette édition spéciale, conçue par les experts de Protégez-Vous, passe en revue les principaux achats à faire durant la grossesse et les premières années de bébé. Ses quatre principaux tests de produits évaluent les poussettes, chaises hautes et sièges d'auto, ainsi que les sièges de vélo et les demi-vélos. Les parents y trouveront également une foule d'informations concernant les critères d'achat à considérer, les normes de sécurité à respecter de même que des trucs pour économiser.



En avez-vous vraiment besoin?

« On estime que les nouveaux parents dépensent en moyenne environ 5 800 $ la première année, s'ils n'achètent que du neuf, dit Clémence Lamarche, chargée de projets senior à Protégez-Vous. Mais l'achat d'équipements d'occasion peut leur permettre d'économiser beaucoup, tout en prolongeant la vie des produits avant qu'ils soient recyclés ou transformés. C'est pourquoi nous présentons des conseils pour bien choisir des produits usagés.»

L'équipe de Protégez-Vous a aussi composé une longue liste de produits qu'il est inutile d'acheter. Résultat : des économies potentielles de 420 $... à 1 550 $ ! « Plusieurs produits sont superflus, ou on peut trouver des solutions de rechange simples et peu coûteuses », poursuit Clémence Lamarche. Par exemple, plutôt que de dépenser de 25 à 190 $ dans l'achat d'un stérilisateur et chauffe-biberon, on peut utiliser un chaudron d'eau bouillante, ce qui fera très bien l'affaire. Le mot d'ordre : acheter seulement l'essentiel.

Dossier spécial Tests - Près de 40 recommandations de produits

Voici quelques-uns des meilleurs produits à considérer pour pitchounette ou fiston.

Poussettes

À 580 $, la Snap Ultra Tailormade (2016) de Valco Bab y représente le meilleur rapport qualité-prix parmi les poussettes transformables testées. Petite, légère et très maniable, elle n'a pas sa pareille sur terrain plat ou sur gravier. Les parents qui disposent d'un plus petit budget et à qui un modèle « parapluie » convient, le 3-D One de Summer Infant , vendu 170 $, est aussi un excellent choix. À noter : six modèles sont à éviter, car ils ont échoué à notre test de fiabilité.

À 580 $, la de y représente le meilleur rapport qualité-prix parmi les poussettes transformables testées. Petite, légère et très maniable, elle n'a pas sa pareille sur terrain plat ou sur gravier. Les parents qui disposent d'un plus petit budget et à qui un modèle « parapluie » convient, le de , vendu 170 $, est aussi un excellent choix. À noter : six modèles sont à éviter, car ils ont échoué à notre test de fiabilité. Chaises hautes

Les parents qui manquent d'espace peuvent opter pour une chaise haute compacte, comme la Sprout de OXO Tot (390 $). À 120 $, la Trio 3-in-1 de Ingenuity (Kids II) s'avère également un bon choix, notamment pour sa légèreté et les différentes options qu'elle offre.

Les parents qui manquent d'espace peuvent opter pour une chaise haute compacte, comme la de (390 $). À 120 $, la de s'avère également un bon choix, notamment pour sa légèreté et les différentes options qu'elle offre. Sièges d'auto

La Société de l'assurance automobile du Québec recommande aux parents de se procurer un siège d'auto neuf pour des raisons de sécurité. Le KeyFit 30 de Chicco , à 320 $, et le Primo Viaggio SIP 4-35 de Peg Perego , à 350 $, sont deux très bons produits.

La Société de l'assurance automobile du Québec recommande aux parents de se procurer un siège d'auto neuf pour des raisons de sécurité. Le de , à le de , à 350 $, sont deux très bons produits. Sièges de vélo et demi-vélos

Dans la catégorie des sièges de vélo arrière, le Limo ( 210 $) et le Taxi (160 $) de Copilot figurent parmi nos meilleurs choix.

Nos porte-parole Clémence Lamarche et Marianne Paquette sont disponibles dès maintenant pour des entrevues.

Le numéro spécial Bébé est accessible sur le site web et dans les applications tablettes iPad et Android de Protégez-Vous, ainsi qu'en kiosque à partir du 20 juillet.

Protégez-Vous est un organisme sans but lucratif membre de l'International Consumer Research and Testing. Son équipe experte et indépendante de toute influence commerciale réalise des tests de produits dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des sondages rigoureux et des enquêtes autonomes, ce qui permet de faire ressortir les meilleurs choix en matière de consommation. Protégez-Vous rejoint 300 000 citoyens par l'entremise de ses publications (magazine, projets spéciaux, site protegezvous.ca et applications iPad et Android), de ses infolettres et des réseaux sociaux.

LIEN CONNEXE : http://www.protegezvous.ca

SOURCE Protégez-Vous

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 05:00 et diffusé par :