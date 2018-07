Devencore publie son étude sur le marché immobilier de bureaux du centre-ville de Montréal







De nouvelles constructions créeront une forte croissance de l'inventaire de bureaux de catégorie A



MONTRÉAL, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans son étude du marché immobilier publiée aujourd'hui, Devencore annonce que les taux de disponibilité du centre-ville, toutes catégories de bureaux confondues, sont demeurés stables au cours de la dernière année. Le trimestre actuel présente des taux à 12,2 % (le taux de disponibilité tient compte des locaux vacants, de ceux à sous-louer ainsi que de ceux qui seront à nouveau sur le marché sous peu). L'étude indique également que le loyer brut moyen pour toutes les catégories de bureaux est présentement à 34,46 $/pi2, alors qu'il était à 32,79 $/pi2 il y a un an.

« Plus de 470 000 pieds carrés de bureaux ont été livrés au marché pendant le premier trimestre de l'année, avec l'achèvement de la Maison Manuvie au 900, boul. de Maisonneuve Ouest. De plus, l'immeuble Sommer, situé au 416, de Maisonneuve Ouest et faisant 275 000 pieds carrés, a été livré en 2017. Alors que le taux de disponibilité est demeuré stable les 12 derniers mois, plus de 700 000 pieds carrés ont été absorbés », dit Jean Laurin, président et chef de la direction de Devencore.

« Néanmoins, les taux de disponibilité étant plutôt élevés, le moment est bien choisi pour les locataires pour négocier un nouveau bail ou un renouvellement puisque le choix est abondant dans la plupart des catégories de locaux à bureaux », ajoute M. Laurin. « Toutefois, les locaux avec briques et poutres sont rares et très recherchés, notamment par les locataires du secteur créatif. Rares aussi sont les grands blocs d'espace de bureaux contigu en catégorie A ».

L'étude de Devencore souligne aussi qu'un nombre inégalé de chantiers de construction et de réfection sont sur les rails, tout comme la construction de copropriétés résidentielles, ce qui représente une grande activité comme on n'en a pas vu à Montréal depuis des dizaines d'années. Les grands travaux d'infrastructure de la ville sont aussi toujours en cours.

« 2017 s'est avérée exceptionnelle pour l'économie montréalaise. Le PIB réel a augmenté de 3,5 % (bien au-delà de la moyenne nationale) et des dizaines de nouvelles entreprises ont succombé à l'attrait de la ville, injectant plus de 2 milliards de dollars dans l'économie locale », poursuit M. Laurin. « Nous espérons des résultats tout aussi remarquables en 2018. L'économie poursuit sa lancée et les divers travaux d'infrastructure et de construction présentement en chantier contribueront encore davantage à l'essor du coeur du centre-ville. Bref, les perspectives d'affaires à Montréal ont rarement été aussi prometteuses qu'elles les sont présentement.

Pour lire l'étude intégrale, veuillez consulter : http://devencore.com/french/market_information_detail.php?id=107

À PROPOS DE DEVENCORE

Entreprise d'envergure nationale fondée en 1972, Devencore est la plus importante firme privée de conseils et de courtage immobilier au Canada. Nous offrons une gamme complète de services conçus spécialement pour faire en sorte que toutes les décisions immobilières s'appuient sur des stratégies efficaces et une exécution professionnelle.

Devencore possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver, ainsi que des bureaux affiliés à Calgary, à Edmonton, à Halifax, à Moncton, à Victoria et à Québec.

