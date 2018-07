SQN Clinical lance l'outil d'analyse en temps réel le plus évolué pour la recherche clinique







DISS, Angleterre, July 17, 2018 /PRNewswire/ --

SQN Clinical lance SQN Health Analytics, offrant ainsi aux professionnels médicaux la possibilité d'accéder à une vue d'ensemble claire de la totalité d'une procédure d'essai clinique et des données récoltées, quand et où ils le souhaitent.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718232/SQN_Clinical.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718233/SQN_Health_Analytics.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718234/SQN_Health.jpg )

Capable de fournir des informations succinctes de haut niveau et doté d'options de filtrage de pointe ainsi que de la capacité à effectuer des recherches dans les dossiers individuels des patients, SQN Health Analytics marque la fin de l'exploration de données manuelle, complexe et fastidieuse. Les sponsors disposent désormais d'un plus grand contrôle, puisqu'ils peuvent identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, mettre en oeuvre une gestion plus rigoureuse des essais et bénéficier d'un plus grand pouvoir de décision durant les essais.

Cette suite logicielle basée sur le cloud est la dernière création ajoutée à SQN Health, système de saisie électronique des données (EDC en anglais), qui englobe l'application électronique de résultats déclarés par les patients (ePRO), centrée sur les patients et lancée récemment.

« Disposer de données fiables est la clé de voûte de la recherche clinique et, grâce aux récentes avancées technologiques, nous pouvons désormais récolter des informations plus importantes et utiles que jamais auparavant », indique Tony Rees, directeur de SQN Clinical. « Le défi consiste à optimiser l'usage des données afin de mieux accompagner le processus d'essai clinique et la surveillance des patients. Notre outil avancé d'analyse des données, qui englobe des composants d'intelligence artificielle (IA), offre désormais l'une des capacités de surveillance des projets et de suivi clinique les plus perfectionnées dans le secteur. »

Les sponsors doivent prouver l'efficacité de la surveillance de leurs essais cliniques et ont de plus en plus besoin d'explorer tant les rapports entre les données que divers paramètres cliniques. SQN Clinical Analytics fournit ces éléments en temps réel, permettant de réaliser un examen des données, un profilage des patients et une analyse exploratoire par des moyens dynamiques encore jamais vus. Cela ajoute une valeur déterminante à la gestion des patients et des essais, et présente un intérêt particulier s'agissant du soutien aux comités de surveillance et de suivi (DSMB en anglais).

Un outil d'analyse réactif et flexible, évoluant à chaque essai clinique

Joseph Jameson, analyste de données chez SQN, explique le concept sous-jacent à SQN Health Analytics : « Nous avons détecté chez nos clients le besoin d'améliorer la surveillance clinique et l'efficacité de la recherche clinique. Il leur faut une suite analytique flexible, réactive, qui reflète en temps réel les fluctuations et l'évolution unique de leurs essais spécifiques. Chaque essai est particulier et nous sommes désormais capables d'établir rapidement des rapports d'analyse sur mesure qui répondent précisément à leurs besoins.

» Nous pouvons afficher n'importe quelle donnée d'essai clinique de manière claire et épurée, en temps réel, à tout moment et en tout lieu. Il est toujours possible de générer des rapports et des aperçus à tout moment durant l'essai, et de disposer ainsi de données fiables pour des réunions d'évaluation ou pour étayer des prises de décision. Le système permet de procéder à des analyses comparatives entre plusieurs essais ou dans le cadre d'un seul et même essai, ce qui offre la possibilité d'étudier des relations et des modèles qui n'étaient pas faciles à discerner auparavant.

» Notre suite analytique est totalement intégrée à nos systèmes EDC et ePRO et offre ainsi un écosystème de données homogène. Il permet aux sponsors d'accéder aux informations en fonction de leur rôle et des droits d'accès qui leur ont été attribués en amont. Les équipes seniors peuvent consulter des données de haut niveau destinées à la gestion de la surveillance et comparer de multiples sites et essais en tandem. Les tableaux de bord présentant des indicateurs clés de performance définis selon les utilisateurs offrent un aperçu instantané de quelque élément de l'essai que ce soit, et les données peuvent être triées et filtrées de nombreuses manières pour afficher n'importe quelle combinaison de facteurs.

» En comparant des données issues des systèmes EDC et ePRO, nous voyons clairement l'impact des résultats déclarés par les patients sur les données des essais cliniques, un élément qui étaye l'importance que la Food and Drugs Administration (FDA) accorde à cette donnée.

» Notre outil d'analyse n'est pas basé sur un logiciel générique adapté d'un autre secteur sans lien avec le nôtre, mais a été conçu et créé spécifiquement pour gérer la complexité de la conception des essais cliniques et leurs besoins sous-jacents spécifiques en termes de données. Il produit des données d'une manière inédite et inclut une option dynamique permettant d'exporter des données sélectionnées pour un examen ou une analyse plus approfondie, ou l'élaboration de rapports. »

Maintenir les essais sur la bonne voie

« Cette évolution représente une valeur ajoutée pour nos clients et une étape déterminante dans la gestion des données relatives aux essais cliniques », affirme Rees. « SQN Health Analytics améliorera les manières dont nos clients interagissent avec leurs données et les utilisent. Grâce à leur contribution, nous développons d'ores et déjà de nouvelles innovations en vue d'étendre les fonctionnalités de notre outil d'analyse.

» Les étapes à venir incluront l'apprentissage automatique et une intelligence artificielle accrue pour que l'outil dispose de capacités de modélisation prédictive et de prévision. Notre objectif est d'aider les professionnels à anticiper les problèmes et événements avant qu'ils ne surviennent et de leur permettre d'agir de manière proactive pour maintenir leurs essais cliniques sur la bonne voie.

» SQN Health Analytics offre aux équipes médicales la capacité de rechercher des données d'audit relatives à leurs essais d'une manière encore impossible il y a peu, et met ainsi en avant une nouvelle norme en matière d'intégrité des essais. Notre but consiste à aider les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à introduire leurs produits sur le marché de manière plus sûre et plus efficace. Pour cela, nous leur apportons les données et le contrôle qu'ils attendent depuis longtemps. »

