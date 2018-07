Les ambassadeurs World Life Experience développent le travail social à travers le monde







Les ambassadeurs Arianny Orellanes de Floride (États-Unis), America Pastor Catalan de Madrid, Hugo Piñón de Galice, Gemma Longoria d'Asturias (Espagne), Artem Ponomarenko de Kiev (Ukraine), Frederico Leal de São Paulo (Brésil), Ekaterina Engalycheva de Moscou (Russie), Carla Sanches de la République du Cap-Vert, Miguel Brito de Lisbonne (Portugal) et Florencia Dibattista de Mendoza (Argentine) ont pour mission d'avoir un impact social positif dans le monde.

Depuis le 8 janvier, le groupe a déjà intégré treize ONG de villes européennes et asiatiques, qui contribuent volontairement à des causes pertinentes, vivant avec les populations démunies, les enfants en péril, assistant les réfugiés et collaborant à des projets de reconstruction et de préservation de l'environnement. Les prochaines destinations seront en Amérique latine jusqu'à la fin novembre 2018.

Le travail volontaire élaboré par le groupe au niveau d'organisations non gouvernementales (ONG) locales appartenant à diverses communautés, a été mené en se basant sur un modèle pratique qui identifie ceux qui en ont le plus besoin. Les ambassadeurs World Life Experience ont augmenté les grandes valeurs sociales pour soutenir des causes mondiales pertinentes en mobilisant des personnes, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées comme membres actifs du projet.

António Dias, fondateur de World Life Experience, vise à contribuer au développement de la responsabilité sociale et de la durabilité à travers le monde : « Je pense que les jeunes générations sont disposées à collaborer au sein d'un mouvement qui a un impact positif sur le monde. De nos jours, une plus grande conscience est demandée de la part de toute la population, ainsi que des entités gouvernementales et privées, envers l'importance de la responsabilité sociale et de la durabilité de la planète. J'ai jugé qu'il était essentiel que je partage ma vision, que nous devrions tous jouer un rôle actif dans la transformation sociale et environnementale qui doit se produire, et c'est pourquoi j'ai créé World Life Experience. Je souhaite favoriser l'intervention sociale avec ceux qui en ont le plus besoin, en rassemblant les communautés, en préservant l'environnement et en surmontant les obstacles sociaux et culturels. »

Les candidatures pour la 2e édition de World Life Experience sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par un voyage dans vingt pays du monde entier, afin de se familiariser avec diverses sociétés et cultures et de développer le travail social dans les ONG, avec toutes les dépenses payées pendant un an (frais de transport, nourriture, assurance, logement) plus un salaire mensuel. Les 11 futurs participants se rendront dans 20 pays du monde : Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Costa Rica, Portugal, Espagne, Hollande, Allemagne, République tchèque, Grèce, Thaïlande, Cambodge, Malaisie, Indonésie, Japon, Australie et Afrique du Sud.

