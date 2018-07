Mosa Meat lève 7,5 millions d'euros pour commercialiser la viande cultivée







Une levée de fonds de Série A voit le premier investissement dans le secteur effectué par le capital-risque d'entreprise d'une grande société leader dans le domaine de la science et de la technologie, ainsi que le financement du plus grand producteur de viande en Suisse.

Mosa Meat, une entreprise issue d'un essaimage de l'université de Maastricht, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 7,5 millions d'euros en vue de commercialiser de la viande cultivée d'ici 2021. La start-up néerlandaise est leader de l'industrie de la viande cultivée depuis sa présentation en 2013 du premier burger de boeuf au monde, fabriqué directement à partir de cellules de vache. Il s'agit du premier investissement dans une société européenne de viande cultivée, donnant une notoriété à l'Europe pour la prochaine génération de production de viande.



La levée de fonds a été codirigée par M Ventures, la division de capital-risque d'entreprise de la société de science et technologie Merck, et par Bell Food Group, le premier transformateur de viande en Suisse opérant dans toute l'Europe. Ils sont rejoints par des investisseurs animés par une mission, notamment Glass Wall Syndicate.

Mosa Meat a été cofondée par le Prof. Mark Post, le premier scientifique mondial dans le domaine qui a créé le premier hamburger cultivée en 2013. Parmi les premiers investisseurs se trouvent Sergey Brin de Google.

Mosa Meat utilisera le financement de Série A pour le développement d'un processus de bout en bout portant sur la production de viande cultivée à un coût considérablement réduit. Le point final du financement permettra à la société de préparer la construction d'une usine de production pilote pour l'introduction d'un produit de première qualité en 2021.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de M Ventures et Bell Food Group pour créer l'avenir de la viande », a déclaré le PDG de Mosa Meat, Peter Verstrate. « M Ventures apporte une solide expérience dans le financement à un stade précoce des entreprises à vocation scientifique, comme la nôtre, et a ajouté une valeur immense tout au long du processus de levée de fonds, tandis que Bell Food Group apporte de solides capacités en aval dans le traitement et la distribution de la viande. Selon nous, cette collaboration est parfaite. »

« M Ventures, en tant que fonds de capital-risque d'entreprise de Merck, permettra de donner libre cours à l'expertise approfondie de Merck dans la culture des cellules et la production d'un support de cellules de haute qualité et évolutif. C'est considérable, car le support de cellules représente actuellement 80 % du coût de la viande cultivée », a-t-il précisé.

« Le remplacement de la production traditionnelle de viande par de la viande cultivée aurait un impact énorme sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle libérerait une grande quantité de ressources qui sont utilisées aujourd'hui pour la production de viande dans le monde entier et désorganiserait complètement une industrie ancienne et actuellement non durable », a indiqué Alexander Hoffmann, directeur principal chez M Ventures. « Nous sommes extrêmement heureux d'effectuer cet investissement dans Mosa Meat, une société à l'unique croisée de la nourriture et de la biotechnologie. »

« La demande en viande monte en flèche et à l'avenir, l'agriculture d'élevage ne pourra pas y répondre toute seule », a déclaré Lorenz Wyss, PDG de Bell Food Group. Nous croyons que cette technologie peut devenir une véritable alternative pour les consommateurs soucieux de l'environnement et nous sommes ravis d'apporter notre savoir-faire et notre expertise de l'industrie de la viande dans ce partenariat stratégique avec Mosa Meat. »

À PROPOS DE MOSA MEAT

Mosa Meat est une société basée à Maastricht qui développe la « viande cultivée », c'est-à-dire de la véritable viande cultivée à partir de cellules plutôt que provenant de l'élevage et de l'abattage d'un animal. L'équipe, comprenant le Professeur et directeur scientifique Mark Post, a créé le premier hamburger cultivée au monde, inspirant l'émergence d'une industrie complètement nouvelle. Après avoir prouvé le concept, Mosa Meat est maintenant en train de développer les premiers produits commerciaux. La mission de la société est de révolutionner la façon dont nous fabriquons de la viande et nous permettre de répondre à la demande en viande en hausse au niveau mondial avec une production durable et meilleure pour l'environnement.

http://www.mosameat.com

À PROPOS DE M VENTURES

M Ventures est la division stratégique du capital-risque d'entreprise de Merck. Sa mission est d'investir dans des technologies et des produits innovants avec un potentiel d'impact significatif sur les principaux secteurs d'activité de Merck. Depuis notre siège à Amsterdam et nos bureaux aux États-Unis et en Israël, nous investissons au niveau mondial dans des idées portant sur des transformations et menées par de grands entrepreneurs. M Ventures joue un rôle actif dans les sociétés de son portefeuille et fait équipe avec les entrepreneurs et les coinvestisseurs pour transformer l'innovation en succès commercial. M Ventures met l'accent sur les investissements de départ et la création de sociétés comprenant la création d'entreprises issues d'un essaimage afin de tirer parti de la base scientifique et technologique de Merck.

http://www.m-ventures.com

À PROPOS DE BELL FOOD GROUP

Le Bell Food Group fait partie des principaux transformateurs de viande et spécialistes de plats cuisinés en Europe. Sa gamme de produits comprend les viandes, les volailles, la charcuterie, les fruits de mer, ainsi que les produits prêts à consommer frais et non périssables. Avec les marques Bell, Hilcona, Eisberg et Hügli, le Groupe répond à une diversité de besoins de la clientèle. Parmi ses clients, on compte le commerce de détail, ainsi que le secteur des services alimentaires et de l'industrie agroalimentaire. Plus de 12 000 employés génèrent des revenus annuels d'environ 4 milliards CHF. Le Bell Food Group est coté à la bourse suisse.

http://www.bellfoodgroup.com

