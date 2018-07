McKay Brothers réduit la latence sur les données UK Metals







PARIS et GENÈVE, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) a annoncé la réduction de la latence sur les données sélectives de London Metal Exchange (LME) que la société réachemine au moyen du service sans fil Quincy Extreme Data (QED). Cette réduction reflète l'adoption par MBI du nouveau flux multidestinataire LMEsource et le déploiement des gestionnaires de flux FPGA. Ces modifications entraînent une amélioration moyenne de 400 microsecondes, valeur qui selon les estimations devrait être considérablement plus importante en mode rafale.

« Nous sommes heureux de proposer cette latence améliorée aux abonnés aux données de marché LME de QED », déclare François Tyc, directeur général de MBI. « Le flux LMEsource, associé à la latence de premier plan de QED, aboutit à un service décisif pour les négociants en métaux de base en Europe, en Inde et aux États-Unis. »

MBI diffuse des donnés de marché LME sélectives avec la latence la plus faible à Slough-LD4, Marseille-MRS1, Frankfurt-FR2 et Milan-I.NET. QED distribue les contrats à terme trois mois LME pour le cuivre (CA), l'aluminium enrichi (AH), l'étain (SN), le zinc (ZS), le nickel (NI) et le plomb (PB).

Les prix, latences et instruments distribués par le service Quincy Extreme Data de MBI sont publiés sur le site www.quincy-data.com.

À propos de McKay Brothers International SA

McKay Brothers International, SA est un fournisseur confirmé de services de bande passante micro-onde privée et de distribution de données de marché. Le service Quincy Extreme Data est un flux intégré et normalisé de données de marché sélectives provenant des principales bourses financières du monde et diffusées à une latence extrêmement faible sur 19 points de présence au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, au Japon, à Singapour et à Hong Kong.

