Hugo Lloris devient champion du monde avec des gants de gardien uhlsport aux mains

Hugo Lloris et Danijel Suba?i? portaient des gants de gardiens de but uhlsport lors de la finale de la Coupe du monde 2018

La compétition de football de l'année est terminée et le nouveau champion du monde Hugo Lloris se réjouit de ce titre amplement mérité. Les fans de foot du monde entier ont suivi la finale entre la France et la Croatie à Moscou, avant de célébrer la victoire ou de pleurer la défaite de l'équipe qu'ils soutenaient. Pour le fabricant d'équipements sportifs uhlsport, l'enthousiasme aurait été de mise quel que soit le vainqueur, car les gardiens de but des deux équipes nationales portaient des gants de la collection AERORED actuelle d'uhlsport.

« La configuration était parfaite pour nous : deux excellents gardiens de but équipés avec notre marque face à face, avec leur équipe, lors de la finale de la Coupe du monde », a déclaré Melanie Steinhilber, directrice d'uhlsport. « Chacun de nous croisait les doigts des deux mains, l'une pour Hugo Lloris et l'autre pour Danijel Suba?i?. Même si seul l'un des deux pouvait tenir le trophée de la Coupe du monde entre ses mains à la fin, pour nous, les deux ont été de véritables héros du championnat. »

Si l'équipe nationale de France figurait dans le groupe des favoris de nombreux experts avant le championnat, l'arrivée de la Croatie en finale en a surpris beaucoup. Les deux équipes ont brillé par leur excellente performance en Russie, et les deux gardiens ont, grâce à leurs arrêts, joué un rôle déterminant dans la tournure extraordinairement positive que le tournoi a pris pour elles.

Pour leur équipement de travail le plus important, Hugo Lloris et Danijel Suba?i? font confiance aux gants pour gardien uhlsport. Grâce à leurs mousses brevetées et leur coupe innovante, ces gants comptent parmi les meilleurs au monde depuis des décennies.

Vous trouverez de plus amples informations sur les gants de gardien uhlsport utilisés lors de la Coupe du monde et sur la nouvelle gamme de gants AERORED ici : aerored.uhlsport.com

À propos d'uhlsport :

Fondée en 1948, la société familiale produisait essentiellement des crampons en cuir pour les chaussures de football. Elle a ensuite évolué pour devenir un fournisseur international et prestigieux d'articles de sports d'équipe et dispose aujourd'hui de ses marques propres dans les domaines du football (uhlsport) et du handball (Kempa). En outre, uhlsport est responsable de la distribution de la marque de basketball américaine mondialement connue Spalding. Dans le cadre de la 1. et 2. Bundesliga de football, uhlsport est le fournisseur des équipes Fortuna Düsseldorf, 1. FC Cologne et 1. FC Magdebourg. Lors de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, l'équipe nationale de Tunisie a joué en tenue uhlsport. En France, uhlsport est le fournisseur officiel et le sponsor ballon de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Par ailleurs, uhlsport compte parmi ses ambassadeurs de prestigieux gardiens de but comme Hugo Lloris, Oliver Baumann, Ron-Robert Zieler et Lukas Hradecky. Les équipements de l'équipe nationale allemande de handball sont fournis par Kempa depuis des années. Le Championnat du monde de handball 2019 se déroulera en Allemagne.

