Héroux-Devtek sélectionnée pour fabriquer les trains d'atterrissage principaux pour les appareils F/A-18E/F et EA-18G de Boeing







NAVAIR Diffusion Publique SPR 2018-579. Déclaration de distribution A - Approuvé pour diffusion publique; la distribution est illimitée.



FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 17 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX), (« Héroux-Devtek » ou « la Société »), un important fabricant international de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par la société The Boeing Company pour la fabrication du train d'atterrissage principal et les contrefiches du F/A-18 Super Hornet et du EA-18G Growler.

Héroux-Devtek fabriquera et assemblera les trains d'atterrissage principaux et les contrefiches pour tous les besoins de Boeing impliquant les nouvelles productions et les pièces de rechange avec les premières livraisons au troisième trimestre de 2020.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour la fabrication des trains d'atterrissage et des contrefiches du F/A-18. Ceci confirme nos liens de plus en plus étroits avec Boeing et représente une avancée importante pour nos activités du secteur de la défense », a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Cette sélection comprend également des services potentiels en matière de pièces de rechange et d'après-vente, ce qui permettra d'accroître la valeur du contrat. »

« Ces nouveaux travaux octroyés à Héroux-Devtek pour le F/A-18 réaffirment l'engagement de Boeing envers l'industrie canadienne depuis près de 100 ans. Ces travaux répondent aux besoins de notre entreprise, car la US Navy continue d'investir massivement dans le Block III Super Hornet, en misant que cet appareil deviendra l'avion de chasse de première ligne de son escadre aérienne embarquée pour les décennies à venir », a déclaré Karl Jeppesen, vice-président de la gestion des fournisseurs pour Boeing Defense, Space and Security.

Boeing livrera le F/A-18 de sa ligne de production durant les prochaines années au rythme de deux avions par mois selon la demande budgétaire du président américain pour l'exercice 2018. Les opportunités internationales et supplémentaires pourraient prolonger la ligne de production pour une période plus longue. La flotte F/A-18 Super Hornet et EA-18G Growler de la US Navy est composée d'environ 700 avions.

PROFIL

Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage et d'actionnement destinés au marché de l'aérospatiale. Troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, la Société fournit de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage aux secteurs commercial et de la défense du marché de l'aérospatiale, de même que des produits et services sur le marché secondaire. La Société fabrique également des systèmes hydrauliques, des systèmes de filtration des fluides et des boîtiers pour systèmes électroniques. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 65 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia au Michigan, et à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché et les changements de la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Consultez la rubrique intitulée «Prévisions» du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2018 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

De : Héroux-Devtek inc. Gilles Labbé Président et chef de la direction Tél. : 450 679?3330 Contact : MaisonBrison Pierre Boucher Tél. : 514 731?0000

Communiqué envoyé le 17 juillet 2018 à 00:03 et diffusé par :