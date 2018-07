STARLUX commande 12 A350-1000 et 5 A350-900







FARNBOUROUGH, Angleterre, 16 juillet 2018 /CNW/ - STARLUX Airlines, une nouvelle compagnie aérienne en démarrage à Taïwan, a signé aujourd'hui un protocole d'entente (PE) avec Airbus, au Farnborough International Airshow 2018, en vue de l'achat de 17 A350XWB. La commande comprend 12 A350-1000s et 5 A350-900, qui devraient être livrés à STARLUX à partir de la fin de 2021. L'accord a été annoncé par K.W. Chang, fondateur et président de STARLUX Airlines, Glenn Chain, président de STARLUX, et Eric Schulz, directeur commercial d'Airbus.

« En tant que pilote, j'ai personnellement vécu le vol d'essai de l'A350-1000. Ses performances exceptionnelles m'ont vraiment épaté. L'A350XWB est bel et bien unique sur le marché actuel et parfaitement adapté à une situation géographique telle que celle de Taïwan », a déclaré M. Chang. En plus des 10 A321neo dont elle a confirmé la location, STARLUX exploitera une flotte entièrement composée d'Airbus lors de son lancement initial. Elle sera également la première compagnie aérienne de Taïwan à utiliser l'A350-1000.

Parmi les 17 A350XWB inclus dans cette dernière commande de STARLUX, 5 A350-900 équipés de moteurs Rolls-Royce Trent XWB84 seront livrés à partir de la fin de 2021. Pour leur part, les douze A350-1000, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB97, commenceront à intégrer la flotte de STARLUX au troisième trimestre de 2022. Les 17 A350XWB seront déployés sur les futures routes transpacifiques de STARLUX.

STARLUX apprécie la conception de pointe du fuselage et l'efficacité de l'A350XWB. Il est construit avec plus de 70 % de nouveaux matériaux, combinant 53 % de composites de carbone, du titane et des alliages d'aluminium modernes afin de créer un avion plus léger et plus économique. Doté de nombreuses caractéristiques innovantes, il permet de réduire de 25 % les coûts d'exploitation, la consommation de carburant et les émissions de CO2.

En plus de passer sa commande d'A350XWB, STARLUX a annoncé qu'elle a signé avec CFM International un accord achevant l'achat de moteurs de rechange LEAP-1A pour soutenir la flotte de 10 avions A321neo loués. La compagnie aérienne a également signé avec CFM Services un accord de 12 ans au tarif horaire de vol qui couvre tous les moteurs LEAP-1A propulsant les 10 A321neo.

STARLUX s'emploie à devenir l'une des meilleures compagnies aériennes au monde; il est donc impératif qu'elle utilise les avions et les équipements les plus avancés de l'industrie. « Nous sommes très heureux que STARLUX ait reçu autant de soutien de sociétés de premier plan dans l'industrie comme Airbus et CFM pour l'aider à continuer de progresser vers son objectif. Avec ces partenaires exceptionnels, je suis persuadé que STARLUX sera en mesure de lancer ses activités au début de 2020, comme prévu, et de briller dans l'industrie du transport aérien », a déclaré M. Chang.

STARLUX a maintenant confirmé officiellement la composition de sa flotte initiale. La compagnie aérienne commencera à accepter la livraison de 10 Airbus A321neo en octobre 2019; les 17 A350XWB arriveront, quant à eux, vers la fin de 2021. On s'attend à ce que la flotte de STARLUX comprenne jusqu'à 27 appareils d'ici la fin de 2024, de manière à ce que la compagnie puisse desservir plus de 20 destinations en Asie et en Amérique du Nord. Pour suivre le calendrier de livraison des avions, STARLUX recrute actuellement des pilotes cadets et prévoit commencer le recrutement à grande échelle du personnel de cabine et du personnel au sol des aéroports au début de l'année prochaine.

À propos de STARLUX Airlines

STARLUX Airlines a été fondée en mai 2018 par son président, K.W. Chang, commandant de bord certifié de Boeing 777 et ancien président d'EVA Air. STARLUX prévoit offrir des vols internationaux réguliers à service complet, depuis Taipei, à compter de 2020. Les A321neo seront utilisés pour les routes initiales à partir de Taipei vers les destinations du sud-est et du nord-est de l'Asie; d'ici la fin de 2024, la flotte de STARLUX comprendra jusqu'à 27 appareils pour desservir plus de 20 destinations en Asie et en Amérique du Nord. STARLUX prévoit étendre progressivement son réseau, avec l'objectif d'offrir les meilleurs voyages de sa catégorie aux passagers du monde entier. https://www.starlux-airlines.com/

