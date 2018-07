AGC s'apprête à multiplier par dix sa capacité de production conforme aux BPF d'intermédiaires pharmaceutiques synthétiques et d'ingrédients actifs







- L'activité d'ODFC étendue couvrira les nouveaux médicaments commerciaux ainsi que les médicaments en phase de développement -

TOKYO, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., fabricant leader mondial de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie, a annoncé le 12 juillet une expansion majeure de ses installations situées dans l'usine de Chiba, qui permettra de multiplier par près de dix la capacité de production conforme aux BPF (*1) d'intermédiaires pharmaceutiques synthétiques et d'ingrédients actifs (*2). Cette nouvelle capacité devrait être mise en service en octobre 2019.

AGC a débuté le développement et la fabrication d'intermédiaires pharmaceutiques et agrochimiques ainsi que d'ingrédients actifs sur la base de contrats dans les années 1980. Tirant parti de ses technologies de fluor et de sa vaste expérience dans la découverte en interne de médicaments ainsi que dans d'autres domaines, AGC propose désormais une gamme de services d'ODFC (*3) adaptés aux besoins des clients.

Tandis qu'AGC propose principalement à ce jour des services d'ODFC destinés aux nouveaux médicaments en phase de développement, cette expansion conférera à AGC une capacité de bout en bout afin de produire également des médicaments commerciaux, lui permettant de délivrer des solutions à guichet unique plus avancées. Les nouvelles installations seront également capables de produire des ingrédients actifs difficiles à manipuler, tels que les ingrédients pharmaceutiques actifs extrêmement puissants habituellement utilisés dans le cadre des thérapies contre le cancer. Par conséquent, AGC sera en mesure de répondre à un plus large éventail de besoins des clients.

La politique de gestion « AGC plus » d'AGC Group considère les sciences de la vie comme l'une de ses activités stratégiques. À l'avenir, le groupe continuera d'investir dans les capacités nécessaires pour répondre à la croissance continue de la demande en services d'ODFC destinés aux intermédiaires pharmaceutiques et aux ingrédients actifs.

(*1) BPF : bonnes pratiques de fabrication (normes régissant le contrôle de la production et de la qualité des produits pharmaceutiques et des quasi-médicaments).

(*2) Intermédiaires pharmaceutiques synthétiques et ingrédients actifs : intermédiaires et ingrédients actifs destinés aux produits pharmaceutiques qui sont produits par synthèse chimique.

(*3) ODFC : organisation de développement et de fabrication sous contrat (une société qui élabore des méthodes de production et fabrique des produits pour une autre société sur la base d'un contrat).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://kyodonewsprwire.jp/attach/201807095798-O1-vIa55jNK.pdf

À propos d'AGC Group

AGC Inc. (siège social : Tokyo, président et PDG : Takuya Shimamura), société mère d'AGC Group, est un fournisseur leader mondial de solutions de verre incluant le verre plat, le verre automobile et d'affichage, les produits chimiques, la céramique et d'autres matériaux et composants de haute technologie. S'appuyant sur plus d'un siècle d'innovations techniques, AGC Group développe une large gamme de produits de pointe. AGC Group emploie quelque 50 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 500 milliards de yens japonais grâce à ses activités dans près de 30 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.agc.com/en/.

* La société a modifié son nom Asahi Glass Co., Ltd. pour devenir AGC Inc. le 1er juillet 2018.

