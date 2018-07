Pour une deuxième année consécutive, le Honda Indy de Toronto recueille près de 90 000 $ pour la fondation Fais-Un-Voeu(MD) Canada







La générosité des amateurs et des partenaires permet de recueillir plus de 690 000 $ en neuf ans

TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Grâce à l'incroyable générosité des amateurs de course, de l'Ontario Honda Dealers Association (OHDA) et de la Fondation Honda Canada, une somme de près de 90 000 $ a été recueillie pour la fondation Fais-Un-VoeuMD Canada lors de la fin de semaine de courses Honda Indy de Toronto. Pour la neuvième année consécutive, Fais-Un-VoeuMD a mené des activités de collecte de fonds ayant généré plus de 690 000 $ en tout pour cet organisme qui se consacre à la réalisation des voeux des enfants atteints d'une maladie grave. Tous les dons des amateurs de course qui ont assisté à l'événement lors cette fin de semaine ont fait l'objet d'un don égal par la Fondation Honda Canada, l'entité nationale de bienfaisance de Honda Canada.

« Cela reflète véritablement le grand coeur des gens et je sais que toute l'équipe de Fais-Un-Voeu partage mon enthousiasme et ma profonde gratitude envers les amateurs d'Indy, la Fondation Honda Canada et les concessionnaires Honda de l'Ontario », a déclaré Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Fais-Un-Voeu Canada. « De tels programmes jouent un rôle essentiel dans notre capacité à insuffler de la force et de la joie dans la vie des enfants atteints d'une maladie grave. »

Encore une fois, les amateurs de courses de tous âges ont pu se délecter de la vitesse et du spectacle qu'offrait la course et s'amuser lors du festival qui y était associé lors du vendredi des amateurs. Plutôt que de verser un droit d'entrée, les participants étaient incités à verser un don à Fais-Un-Voeu lors de leur entrée sur le lieu de la course. Les dons étaient également acceptés tout au long de la fin de semaine de la course dans le cadre d'une gamme de jeux et d'activités, y compris du maquillage, des simulateurs de course, une séance de signature de la combinaison de James Hinchcliffe et le programme de conduite hors route Jeunes Red Riders de Honda.

« Cela représente l'essence de la Fondation Honda Canada et les valeurs communes que nous partageons avec les Canadiens », a indiqué Dave Jamieson, président du conseil de la Fondation Honda Canada. « Nous sommes ravis de ce que nous avons accompli ensemble la fin de semaine dernière, avec des milliers d'amateurs de courses Indy, nos concessionnaires et les nombreux partenaires de la Fondation Honda Canada. »

À propos de la Fondation Honda Canada

Fondée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d'organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s'amusent. La FHC met l'accent sur quatre piliers centraux : la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation. La Fondation remet également chaque année plus de 1,5 million de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de 5,5 millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.fondationhondacanada.ca

À propos de Fais-Un-VoeuMD Canada

Fais-Un-VoeuMD réalise des voeux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Nous aspirons à exaucer le voeu de chaque enfant admissible; cet objectif est fondé sur l'idée qu'un voeu fait partie intégrante du traitement. La recherche démontre en effet que les enfants dont le voeu a été exaucé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Établi à Phoenix, en Arizona, Fais-Un-Voeu est le plus important organisme exauçant des voeux au monde, oeuvrant auprès d'enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays. De généreux donateurs, partenaires, employés et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle nationale réalisent plus d'un voeu par jour en moyenne. Depuis 1983, Fais-Un-Voeu Canada a réalisé les voeux de près de 7 500 enfants au pays et plus de 600 l'année dernière seulement. Pour en savoir davantage sur Fais-Un-Voeu Canada, visitez faisunvoeu.ca.

