Yadea lance les vélomoteurs édition Diamond dans 77 pays

SHANGHAI, 16 juillet 2018 /CNW/ - Le 8 juin, Yadea Inc., un important fabricant et exportateur de vélomoteurs, a tenu à Shanghai un événement de lancement sous le thème « Une révolution pour une plus grande qualité ». La société s'est associée à 16 fournisseurs de premier plan, comme Panasonic, Bayer, Beckers et LG pour lancer les vélomoteurs « édition Diamond », lesquels respectent les rigoureuses normes de l'industrie.

Lors de l'événement de lancement, le premier lot de l'édition Diamond (E7, Zhanrui et Leite) a été dévoilé. Ces modèles seront lancés simultanément dans 77 pays, eux qui disposent de cinq avantages concurrentiels clés, soit une plus grande puissance, un plus grand confort, une conduite plus sécuritaire, une durée de vie plus longue et une meilleure performance. Yadea a prolongé la période de garantie du véhicule pour l'édition Diamond; elle est désormais deux fois plus longue que celle des vélomoteurs ordinaires et des services de garantie additionnels sont offerts pour des pièces qui ne sont habituellement pas couvertes.

M. Frank Müller, directeur des opérations à l'Association allemande des vélomoteurs (German Moped Association), a salué l'édition Diamond de Yadea et a affirmé qu'elle était « de qualité égale à la qualité allemande ». M. Timothy Allan, commerçant états-unien, a chanté les louanges de l'apparence en vogue et de la robustesse des produits Yadea, et il s'attend à ce que l'édition Diamond soit lancée sur le marché des États-Unis aussi rapidement que possible.

Les produits Yadea sont désormais en vente dans 77 pays, dont les États-Unis et l'Allemagne. Yadea est devenu en 2018 le premier vélomoteur à deux roues de l'histoire à être l'allié régional de la Coupe du Monde de la FIFA 2018tm, ce qui témoigne de sa volonté ambitieuse et visionnaire de créer une « marque mondiale ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/718749/Yadea_FRC.jpg

