Hisense lance un téléviseur ULED à 5 376 zones

Un nouveau record en termes de qualité d'image

MOSCOU, 16 juillet 2018 /CNW/ - Le 15 juillet, Hisense, un commanditaire officiel chinois de la Coupe du MondeMD 2018 de la FIFA en Russie, a officiellement lancé son produit vedette, soit le téléviseur haut de gamme U9D, lors de sa conférence mondiale des partenaires à Moscou, la veille de la finale de la Coupe du Monde. Le rétroéclairage dynamique du téléviseur est divisé en 5 376 zones, ce qui constitue une première; il s'agit du téléviseur le plus partitionné et le plus raffiné au monde. Grâce à la technologie de qualité d'image supérieure ULED mise au point indépendamment, Hisense a établi une nouvelle norme de qualité d'image dans l'industrie mondiale des téléviseurs.

Au cours des six dernières années, Hisense n'a jamais cessé de mener des recherches dans les domaines du contrôle du rétroéclairage dynamique multizone et de la technologie de moteur Hiview basée sur les LED, et a grandement amélioré la luminosité de l'image, le contraste de celle?ci, le niveau de gradation, les détails sombres et le temps de réponse, amenant ainsi la qualité de l'image télévisuelle à un niveau de classe mondiale. Jusqu'à présent, Hisense a traversé cinq générations de technologie; l'entreprise s'emploie constamment à porter la qualité de l'image télévisuelle à son niveau maximal. Hisense a reçu à deux reprises le « Gold Award for Global Annual Display Technology ».

« La technologie d'affichage est au coeur de la technologie Hisense », a déclaré le scientifique en chef Ma Xiaohang. « Le lancement de l'U9D permettra à Hisense d'asseoir sa position de chef de file dans le domaine de la qualité d'image à l'échelle de la planète et de devenir un maître mondial de l'imagerie. »

À propos de Hisense



Fondée en 1969, Hisense est l'une des premières entreprises étatiques en importance au chapitre de l'innovation, en plus d'être le siège de centres de recherche et développement pour les projets pilotes de la Chine. Hisense dispose d'un centre technologique national, d'un laboratoire de technologie multimédia numérique et d'un institut de recherche postdoctorale. De même, Hisense possède des centres de R et D à Qingdao, à Shenzhen, dans le district de Shunde, à Beijing ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Hisense a deux sociétés cotées en bourse [Hisense Electric Co., Ltd. (600060) à la Bourse de Shanghai, et Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd. (000921) aux bourses de Shenzhen et de Hong Kong]. En outre, Hisense possède trois marques de commerce célèbres (Hisense, Kelon et Ronshen).

