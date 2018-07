Yutong Bus assiste au Forum sur la collaboration entre les marques nationales chinoises et russes et reçoit une reconnaissance pour les efforts déployés en Russie







MOSCOU, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd), le principal fabricant chinois d'autobus, a reçu des éloges lors du récent Forum sur la collaboration entre les marques nationales chinoises et russes, qui s'est tenu sur la Place Rouge, à Moscou. La marque a été félicitée pour son engagement à créer une industrie des transports plus verte et plus respectueuse de l'environnement dans la région et pour le soutien apporté pendant la Coupe du monde.

« Yutong Bus vise à fournir non seulement des véhicules mais aussi une solution complète, qui englobe la planification du transport, l'entretien et le système de surveillance pour améliorer le transport. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux, nous pouvons mieux identifier et résoudre rapidement les problèmes locaux ; c'est le modèle Yutong. Si nos clients et nos partenaires sont satisfaits de ce modèle, nous le sommes aussi », a déclaré Hu Huai Ban, directeur général des marchés étrangers chez Yutong Bus.

Grâce à des partenaires tels que BBus, la plus grande entreprise russe de tourisme et de transport et KLAVTO, la plus grande entreprise de transports de migration journalière de Moscou, Yutong a vu l'entrée en service de 3 323 bus à l'échelle de la Russie. 300 bus ont fourni un soutien logistique pendant la Coupe du monde, ce qui a créé ce que les organisateurs du Forum sur la collaboration entre les marques nationales chinoises et russes ont décrit comme un exemple gagnant de collaboration entre les marques chinoises et russes.

« BBus s'est associée à Yutong pour aider à transporter les équipes et les supporteurs de la Coupe du monde. La Coupe du monde exige le meilleur et Yutong a le profil pour cela. Nous sommes impressionnés par les performances de Yutong et avons hâte d'entendre parler de leurs nouveaux modèles plus écologiques », a déclaré Alexander Strukov, fondateur de BBus.

Yutong Bus fonctionne en Russie depuis 2003. Depuis lors, l'entreprise produit des modèles conçus pour le marché local, notamment une nouvelle génération d'autobus carburant aux énergies nouvelles que l'entreprise compte bien faire fonctionner en Russie à l'horizon 2020.

Dans le cadre du projet « Made in China 2025 », Yutong Bus maintient son engagement à l'égard du développement de son processus de production et de l'amélioration des garanties écologiques de ses véhicules. En 2017, Yutong Bus a vendu plus de 24 865 autobus qui permettent d'économiser de l'énergie et de modèles fonctionnant aux nouvelles énergies, ce qui en fait la première entreprise en la matière au monde. Au total, l'entreprise a vendu plus de 90 000 autobus respectueux de l'environnement dans plus de 310 villes, dont Paris, Londres, Sofia, Macao et Shanghai.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. est une entreprise de fabrication moderne à grande échelle, spécialisée dans la R & D, la fabrication et la vente d'autobus. Yutong Bus représente la structure la plus grande et la plus avancée technologiquement de fabrication d'autobus de grande et moyenne taille à l'échelle mondiale. Yutong Bus a été la première entreprise cotée en bourse de l'industrie chinoise des autobus (code boursier : 600066). Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de yuans en 2017, Yutong Bus a des volumes de vente importants dans plus de 30 pays répartis sur six continents, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie, le Venezuela, la Russie, l'Arabie saoudite, la Malaisie, la Colombie, le Pakistan, les Philippines et le Pérou. L'entreprise a une part de marché de plus de 30 % en Chine et de plus de 15 % à l'échelle mondiale.

