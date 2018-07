GCL System Integration rehausse ses orientations pour le premier semestre de 2018 en les évaluant entre 20,41 millions RMB et 30,02 millions RMB







En transformant les pertes en profits, la société est en voie de reproduire le rendement de 2017

SUZHOU, Chine, 16 juillet 2018 /CNW/ - GCL System Integration (SZ : 002506) (GCL-SI), le plus grand prestataire au monde de systèmes énergétiques complets, intégrés et à la fine pointe, a révisé ses projections de profit net attribuable aux actionnaires pour le premier semestre de l'année 2018, qui devrait se situer entre 20,41 millions RMB et 30,02 millions RMB (3,05 millions $ US et 4,49 millions $ US), soit le même rendement que l'année dernière. Cela représente un revirement majeur par rapport à la perte envisagée dans le rapport sur les bénéfices du premier trimestre.

Dans le rapport du premier trimestre de GSL-SI, la perte nette attribuable aux actionnaires était de 147 millions RMB, alors que la perte de rendement durant la même période devait se situer entre 0 RMB et 100 millions RMB. Le bénéfice de GCL SI au deuxième trimestre a été estimé à environ 200 millions de yuans RMB.

Selon l'annonce du deuxième trimestre, GCL SI a reçu, grâce à une saison de pointe cyclique de l'industrie photovoltaïque, suffisamment de commandes pour soutenir des ventes et une production en plein essor. Même si les impacts du « 5.31 New Deal », notamment la réduction de la demande intérieure envers les produits photovoltaïques, ont été fortement ressentis au sein des centrales énergétiques photovoltaïques de la Chine, la société concentre déjà ses efforts sur les marchés étrangers pour diversifier et élargir sa base de clients. La part de ventes de la société vers les marchés étrangers a rapidement bondi, passant de 14 % au premier semestre de 2017 à 50 % à l'heure actuelle. Les importantes commandes à l'étranger ont eu un effet stabilisateur sur la performance de la société, alors que l'industrie photovoltaïque nationale est volatile.

GCL SI a diversifié de manière proactive ses activités commerciales tout en s'adaptant aux changements des marchés, des politiques industrielles et des besoins de la clientèle. En intégrant des ressources sociales de première qualité, la société évalue de robustes assises commerciales de second plan pour accroître sa profitabilité et sa résilience face au risque.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI) fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). Fournissant des systèmes énergétiques complets, intégrés et à la fine pointe, GCL-SI est déterminée à devenir la plus grande société d'énergie solaire de la planète.

SOURCE GCL-SI

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 18:08 et diffusé par :