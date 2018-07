Nombre record d'enfants vaccinés en 2017







L'UNICEF et l'OMS demandent des efforts concertés pour venir en aide à tous les enfants, et vacciner les plus de 19 millions d'enfants qui ne le sont toujours pas

NEW YORK, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Selon les données publiées aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la Santé et l'UNICEF, 123 millions d'enfants ont été vaccinés à l'échelle mondiale en 2017, ce qui représente un record.

Les données indiquent que :

En 2017, neuf enfants sur dix ont reçu au moins une dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) et ont ainsi été protégés contre ces maladies mortelles.





En 2017, à l'échelle mondiale, 4,6 millions de nourrissons de plus qu'en 2010 ont été vaccinés, en raison de la croissance démographique mondiale.





De plus, 167 pays ont inclus une deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans leur calendrier de vaccination de routine, et 162 pays utilisent maintenant des vaccins contre la rubéole. Par conséquent, la couverture mondiale contre la rougeole et la rubéole est passée de 35 % en 2010 à 52 % aujourd'hui.





Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) a été introduit dans 79 pays afin de contribuer à protéger les femmes contre le cancer du col de l'utérus.





Des vaccins nouvellement disponibles sont ajoutés dans le cadre des programmes de vaccination essentielle, comme ceux qui protègent contre la méningite, le paludisme et même contre le virus Ebola.

Malgré ces réussites, près de 20 millions d'enfants n'ont pas bénéficié d'une vaccination complète en 2017. Près de huit millions d'entre eux, soit 40 %, vivent dans des contextes fragiles ou en situation d'urgence humanitaire, y compris dans des pays touchés par des conflits. De plus, un pourcentage croissant de ces enfants provient de pays à revenu intermédiaire, où les inégalités et la marginalisation, en particulier au sein des population citadines pauvres, les empêchent d'obtenir des vaccins.

Compte tenu de la croissance démographique, davantage de pays doivent augmenter leurs investissements dans les programmes de vaccination. Pour administrer à tous les enfants les vaccins indispensables, la communauté internationale devra administrer chaque année trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) à quelque 20 millions d'enfants supplémentaires; administrer une deuxième dose du vaccin contre la rougeole à 45 millions d'enfants; et administrer trois doses du vaccin conjugué contre le pneumocoque à 76 millions d'enfants.

En appui à ces efforts, l'OMS et l'UNICEF s'emploient à élargir l'accès à la vaccination en :

renforçant la qualité, la disponibilité et l'utilisation des données relatives à la couverture vaccinale;

ciblant mieux les ressources;

établissant des plans d'action aux échelles infranationales; et en

veillant à ce que les populations vulnérables puissent avoir accès aux services de vaccination.

Depuis l'an 2000, l'OMS et l'UNICEF ont produit conjointement sur une base annuelle des estimations de la couverture vaccinale de chacun des 194 États membres de l'OMS. En plus de la production des estimations de la couverture vaccinale pour 2017, le processus d'évaluation des deux organismes met à jour l'ensemble de la série historique des données de vaccination à l'aide des plus récentes données disponibles. La mise à jour de 2017 couvre 37 années d'estimations de couverture vaccinale, soit de 1980 à 2017.

Données de l'OMS et de l'UNICEF relatives aux couvertures vaccinales nationales et régionales en 2017

Plan d'action mondial pour les vaccins 2012-2020

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca.

