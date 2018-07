Le Conseil national de recherches du Canada et Airbus renouvellent leur entente de collaboration en recherche et technologie







Airbus approfondit ses relations avec l'industrie de la recherche au Canada

L'entente vise entre autres les technologies de fabrication, la mobilité aérienne urbaine et les technologies en environnement cabine

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, le 16 juill. 2018 Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Airbus ont renouvelé leur entente-cadre de coopération scientifique et technique. Leur nouvelle entente quinquennale fait écho aux liens que les deux organisations ont noués il y a longtemps et entretiennent depuis plus de trois décennies. L'entente CNRC-Airbus portera sur une multitude de sujets d'ordre technique.

Les faits en bref

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. Âgée de plus de 33 ans, l'entreprise canadienne compte un effectif de 2?000 personnes au pays.

Récemment, Airbus a classé le Canada cinquième parmi les pays privilégiés avec lesquels l'entreprise poursuit des recherches et développe des technologies dans les secteurs des drones et de la mobilité urbaine

Citations

«?En renouvelant cette entente, le CNRC resserre encore davantage les liens qu'il entretient depuis longtemps avec un chef de file mondial du secteur de l'aérospatiale et de la défense dans les domaines de la recherche stratégique et du développement technologique. Avec à son savoir-faire dans une foule de disciplines, le CNRC est bien placé pour travailler avec Airbus sur des technologies transformatrices telles la fabrication de pointe et l'autonomie mobile, qui changeront sans doute le visage de l'aéronautique au cours des années qui viennent.?»

Iain Stewart,

Président du CNRC

«?Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre collaboration fructueuse avec le CNRC. Il s'agit d'une suite logique à l'entente initiale de recherche et de technologie que nous avions signée il y a 10 ans. Le renouvellement de cette entente renforce la relation déjà importante d'Airbus avec l'industrie canadienne et cadre d'autant plus avec la récente décision d'établir une présence d'avions commerciaux d'Airbus à Mirabel pour le programme d'avions de ligne A220.?»

Grazia Vittadini

Directrice de la technologie à Airbus

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), la plus grande organisation de recherche du pays, soutient l'innovation industrielle, l'avancement des connaissances, le développement technologique et la réalisation de mandats du gouvernement. À ses installations de recherche en aérospatiale d'Ottawa et de Montréal au Canada, le Conseil national de recherches du Canada poursuit le développement et la démonstration de technologies modernes pour ce secteur qui permettront d'abaisser les coûts de production et de maintenir des normes élevées de qualité, de fiabilité et de performance.

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros avec un effectif d'environ 129?000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit, de 100 à plus de 600 sièges. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

