Cascades annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre le 9 août 2018







KINGSEY FALLS, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2018 avant l'ouverture des marchés le jeudi 9 août 2018 et tiendra une conférence téléphonique à 10 h HAE , pour discuter des résultats. La conférence téléphonique peut être écoutée par téléphone ou par l'entremise du site web de la compagnie :

Numéro de téléphone à composer : 1 888 231-8191 / 1 647 427-7450 (international)



Réécoute : 1 855 859-2056 code d'accès : 5399416

(disponible jusqu'au 7 septembre 2018)



Webdiffusion (direct et différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

