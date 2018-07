Levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité







QUÉBEC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a pris la décision de lever l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans le secteur de Labrieville (au sud du Réservoir Pipmuacan). Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc la levée totale de cette mesure à compter du 16 juillet 2018 à 16 h. Ce secteur était touché par une fermeture de territoires depuis le 29 juin en raison d'un important incendie de forêt. Les progrès réalisés lors des travaux des équipes de la SOPFEU permettent de lever les différentes restrictions en cours.

Cependant, le MFFP et la SOPFEU rappellent à la population que des opérations d'extinction se poursuivent sur l'incendie de Labrieville. Plusieurs équipes travaillent en forêt et en bordure de routes et sont accompagnées d'hélicoptères. Afin d'assurer la sécurité de tous, les personnes souhaitant se rendre dans ce secteur doivent redoubler de prudence et éviter d'interférer avec les travaux en cours. De plus, une restriction de vol (NOTAM) est toujours en vigueur pour ce territoire. Seules les activités aériennes conduites par la SOPFEU y sont autorisées.

Bilan provincial

Présentement, 18 incendies de forêt sont en activité dans la zone de protection intensive. Depuis le début de la saison de protection, 410 incendies ont affecté 27?508 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 296 incendies pour 33?955 hectares de forêt. Également, 26 incendies sont en activité dans la zone de protection nordique.

