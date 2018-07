Décès d'Yves Dumont, un grand bâtisseur de Lassonde







ROUGEMONT, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse que les dirigeants et les employés de Lassonde ont appris le décès de monsieur Yves Dumont, survenu le 13 juillet 2018. Au cours d'une carrière d'une quarantaine d'années, monsieur Dumont a été un des piliers d'Industries Lassonde inc. dont il était toujours l'un des administrateurs et conseillers, au moment de son décès.

Diplômé en sciences alimentaires de l'Institut national alimentaire de Paris ainsi que de la University of California à Davis, monsieur Dumont a été très actif dans les secteurs du contrôle de la qualité, de l'assurance-qualité ainsi que de la recherche et du développement, à compter du moment où il a joint la Société en 1971.

Sa passion pour le développement et le transfert technologique a été déterminante dans l'adoption de nouvelles façons de faire, notamment en matière d'emballage. C'est alors qu'il occupait le poste de directeur général de Lassonde Technologies, que fut développé «Hypa», un emballage cartonné qui venait révolutionner entre autres la production et la distribution de notre marque Oasis, permettant à A. Lassonde inc. de mieux se positionner et de devenir un des chefs de file dans la fabrication et la commercialisation des jus et boissons de fruits et légumes, à travers l'Amérique du Nord.

Après avoir dédié plus de cinq ans au développement de notre Société sur la scène internationale, monsieur Dumont a renoué avec sa passion pour le développement en occupant ensuite pendant près de 10 ans, le poste de Chef de la direction délégué, Recherche et développement, Assurance qualité et développement stratégique. Même à la retraite, il a continué d'être actif à titre de consultant auprès d'Industries Lassonde inc., puis comme administrateur au sein du conseil d'administration.

Gestionnaire et collègue respecté, il appartenait à la classe des grands bâtisseurs toujours en quête de nouveaux défis et de réussites durables. Chacun des membres de la grande famille Lassonde souhaite offrir ses plus sincères condoléances à son épouse Elisabeth, ses filles Virginie (Robert Cussen), Stéphanie (Benoît Gosselin), Héloïse (Olivier Randon), ses petits-enfants Julia, Clara, Zoé, Ella, Victor, son frère Daniel, ainsi qu'à tous ses proches.

Pour ceux qui le désirent, un don à la Société de la SLA du Québec (sla-quebec.ca) ou à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal (www.mcgill.ca/neurogiving/fr) serait apprécié.

La famille recevra les condoléances le mercredi 18 juillet, de 18 h à 21 h au Complexe funéraire Mont-Royal (1297, chemin de la Forêt, Outremont QC H2V 2P9). Une cérémonie religieuse en sa mémoire aura lieu le jeudi 19 juillet à 10h30 en la chapelle du complexe et sera suivie d'une réception.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.

Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 14 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 100 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 16:04 et diffusé par :