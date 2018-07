Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Airbus renouvellent leur accord de coopération R&T







FARNBOROUGH, R.-U., le 16 juill. 2018 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Airbus ont renouvelé leur accord-cadre de coopération en matière de recherche et technologie (R&T). Ce nouvel accord d'une durée de cinq ans s'appuie sur la longue relation qui unit depuis plus de 30 ans les deux organisations en matière de coopération pour le développement R&T. L'accord entre le CNRC et Airbus portera sur une large gamme de technologies et de sujets techniques.

Iain Stewart, Président du Conseil national de recherches du Canada, a déclaré : "Le renouvellement de cet accord-cadre raffermit la relation stratégique durable en matière de développement en recherche et technologie qui unit le CNRC avec l'une des entreprises leaders dans le monde dans le secteur aéronautique et de l'espace. Grâce à son expertise qui couvre une vaste gamme de disciplines, le CNRC occupe une place privilégiée comme partenaire d'Airbus sur des technologies transformatrices telles que la fabrication avancée et la mobilité autonome qui sont amenées à redessiner le paysage industriel du secteur aéronautique et de l'espace au cours des années à venir."

Grazia Vittadini, Chief Technology Officer d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes très heureux de poursuivre notre coopération fructueuse avec le CNRC. C'est une suite logique au premier accord que nous avons signé il y a 10 ans en vue de travailler conjointement sur des projets de recherche et technologie. Le renouvellement de cet accord renforce les relations déjà solides entre Airbus et l'industrie canadienne et il est d'autant plus d'actualité du fait de la décision récemment annoncée d'établir une présence dédiée d'Airbus à Mirabel pour le programme d'avions de ligne A220."

Notes aux rédacteurs :

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. La société est implantée au Canada depuis plus de 33 ans et y emploie 2 000 personnes. En 2015, Airbus a dépensé plus de 1,1 milliard de dollars en achats directs auprès de plus de 570 entreprises canadiennes du secteur aéronautique et de l'espace.

Airbus a récemment désigné le Canada comme son "cinquième pays" concernant les développements en recherche et technologie dans les domaines des drones et de la mobilité urbaine.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 59 milliards d'euros sous IFRS 15 avec un effectif d'environ 129 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit, de 100 à plus de 600 sièges. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

