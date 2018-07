Réouverture du bureau de Pêches et Océans à Kedgwick, Nouveau-Brunswick







KEDGWICK, NB, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé jeudi la réouverture officielle du bureau de Pêches et Océans de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick.

La réouverture du bureau de Kedgwick renforcera la présence locale des agents des pêches et améliorera la capacité de surveiller les ressources de la pêche sur un territoire de plus de 15 000 km de rivières et d'affluents. Les rivières Restigouche et Kedgwick sont des rivières principalement à saumon au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Chaque année, la pêche récréative s'active de mai jusqu'à l'automne dans cette région. Les amateurs de pêche, ainsi que les touristes, profitent de la pêche au saumon, sur la base de remise à l'eau des prises.

Kedgwick et les communautés avoisinantes bénéficient économiquement de cette industrie récréative. La région est d'autant plus importante pour les peuples autochtones, étant une ressource de nourriture, culturelle et cérémoniale. La présence d'agents des pêches dans toutes les régions assurera la durabilité de la pêche récréative dans cette région pour les générations futures.

Citations

« La réouverture du bureau de Kedgwick est un exemple concret des mesures de notre gouvernement pour assurer la durabilité des ressources naturelles au nord du Nouveau-Brunswick. Nous avions promis de rouvrir ce bureau, et je suis très heureux d'en faire l'annonce, ce qui profitera à l'économie de nos régions. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cette annonce une bonne nouvelle pour notre communauté. La présence d'agents des pêches sur nos rivières assure la protection de la ressource pour les années à venir. Les gens, entreprises et communautés dépendent de cette ressource naturelle. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche

Faits en bref

Le détachement de Conservation et Protection de Kedgwick couvre environ 15 150 km² de terre et environ 14 897 km de réseaux fluviaux.

couvre environ 15 150 km² de terre et environ 14 897 km de réseaux fluviaux. Le bureau de Kedgwick avait été précédemment fermé au printemps 2014.

