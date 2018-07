Fin de la grève à la mine de Goderich après la ratification de la convention collective







GODERICH, ON, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Les membres de la section locale 16-O d'Unifor ont voté en faveur de la convention collective avec Compass Minerals, ce qui met fin à une grève de 12 semaines à la mine de sel.

« Ces membres se sont tenus debout contre un employeur américain qui utilisait des briseurs de grève pour miner leur pouvoir. Je suis très fier de l'incroyable solidarité que nous avons vue à Goderich, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous avons envoyé un message clair que notre syndicat n'allait pas tolérer la présence de briseurs de grève. »

La nouvelle convention collective de trois ans comprend une hausse salariale de 2,5 p. cent cette année et l'année suivante, et une hausse de 3 p. cent en 2020; les avantages sociaux et le régime de retraite sont aussi maintenus.

La grève a commencé le 27 avril lorsque les travailleurs ont rejeté l'offre de la compagnie qui voulait imposer des heures supplémentaires obligatoires, des quarts de travail de 16 heures et des semaines de travail de 72 heures.

« Nous avons réussi à faire reculer toutes ces demandes de concession avec le soutien de la communauté, alors que des milliers de personnes ont participé à nos manifestations, nos concerts et nos événements sur la ligne de piquetage. L'impact a été très fort et cette solidarité nous a aidés à la table de négociation », a déclaré Scott Doherty, négociateur en chef et adjoint exécutif du président national d'Unifor.

La compagnie est revenue à la table de négociation la semaine dernière après qu'Unifor ait érigé des barrages vers la mine et refusé aux autobus de briseurs de grève de franchir la ligne de piquetage.

« Nous voulons remercier les citoyens de Goderich et tous les membres du syndicat qui se sont tenus fermes avec nous sur la ligne de piquetage, mais je tiens à remercier tout particulièrement nos membres et leurs familles qui ont vigoureusement appuyé le comité de négociation pendant ces 12 longues semaines », a déclaré Gary Lynch, président de la section locale 16-O.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

