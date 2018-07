Institut de recherche et de développement en agroenvironnement - Québec annonce une aide financière de 880?900 $ pour la protection de l'environnement







QUÉBEC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 880?951 $ à l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) pour la réalisation de cinq vitrines de démonstration dans le secteur pomicole. Le projet de l'IRDA vise à faire connaître aux entreprises de pomiculture québécoises les pratiques les plus récentes quant à la réduction de l'usage des pesticides et à la diminution des risques associés à cet usage.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce en précisant que les vitrines permettront d'offrir une comparaison entre la gestion à moindres risques et les méthodes couramment utilisées par les entreprises, et ce, dans le but de favoriser l'adoption de pratiques innovantes.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'IRDA et les Producteurs de pommes du Québec unissent ainsi leurs forces pour faire connaître aux pomiculteurs les nouvelles méthodes de lutte contre les ennemis des cultures.

Citations :

« Le gouvernement du Québec encourage le travail agricole effectué dans une perspective de développement durable et dans le respect de l'environnement. L'aide financière accordée à l'IRDA vient donc appuyer les entreprises pour les aider à relever les nouveaux défis qui se présentent à elles. Les cinq vitrines de démonstration sont le résultat d'un travail de recherche important de l'IRDA. Je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont participé et qui contribuent à ce projet de transfert de connaissances pour la préservation de l'environnement. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Grâce à cette initiative qui permettra de démontrer à l'ensemble des pomiculteurs québécois qu'il est possible et rentable d'appliquer des méthodes préventives pour combattre les ennemis des pommes et de diminuer l'utilisation des pesticides, l'IRDA contribuera une fois de plus à rendre le secteur plus innovant et à réduire son empreinte environnementale. »

M. Georges Archambault, président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

« L'aide financière accordée à l'IRDA par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour la réalisation des cinq vitrines relatives à la pomiculture est une occasion unique de poursuivre le travail accompli par les établissements de recherche, les entreprises de service-conseil et les pomiculteurs et de proposer des solutions de rechange efficaces aux entreprises pomicoles québécoises. Celles-ci, depuis près de 20 ans, adoptent de nombreuses pratiques de production fruitière intégrée en vue d'offrir aux consommateurs des produits de qualité qui répondent aux exigences sociétales et environnementales. »

Mme Stéphanie Levasseur, présidente des Producteurs de pommes du Québec

Faits saillants :

Les cinq vitrines seront réparties dans cinq régions différentes au Québec :

Laurentides;



Montérégie-Est;



Montérégie-Ouest;



Estrie;



Chaudière-Appalaches.

L'aide financière provient du programme Prime-Vert, mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Ce programme vise à aider les entreprises agricoles et les autres acteurs de l'industrie bioalimentaire à exercer leurs activités dans le souci de la protection de l'environnement.

Le projet, en parfaite conformité avec la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011- 2021, est réalisé grâce aux crédits additionnels attribués au MAPAQ, dans le contexte du budget 2017 du gouvernement du Québec, pour une utilisation responsable des pesticides dans le secteur agricole.

Liens connexes :

Programme Prime-Vert :

www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert.

www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert. Programme services-conseils :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/gestionagricole/Pages/Programmeservices-conseils.aspx.

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/gestionagricole/Pages/Programmeservices-conseils.aspx. Programme d'appui à l'utilisation d'agents biologiques et de phéromones visant la réduction des risques liés aux pesticides par les entreprises agricoles :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Appuiutilisationagentsbiologiquespheromones.aspx.

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Appuiutilisationagentsbiologiquespheromones.aspx. Institut de recherche et de développement en agroenvironnement : www.irda.qc.ca/fr/.

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 14:52 et diffusé par :