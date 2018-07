La série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama amorce la deuxième moitié de la saison au Indy Toronto







Robichon poursuit son impressionnante saison

TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Les épreuves 7 et 8 de la saison 2018 de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama se sont déroulées dans les rues du centre-ville de Toronto dans le cadre du weekend Indy qui s'est tenu du 13 au 15 juillet dernier.

« Les deux courses palpitantes, par temps ultra chaud, ont fourni un divertissement intense aux fervents de course automobile sur l'un des circuits routiers les plus difficiles en Amérique du Nord », a déclaré Marc Ouayoun, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Les pilotes testent les limites de leur voiture et leurs propres limites à mesure que progresse la saison, ce qui pourrait donner lieu à d'impressionnantes réalisations. »

Épreuve 1 : Robichon règne sur l'Indy Toronto

À son arrivée à Toronto, Zacharie Robichon (Porsche no 98 de Mark Motors Racing) cumulait cinq victoires en six courses et s'était forgé une avance de 20 points au classement du championnat de la catégorie Platine. Parti en pôle, le pilote originaire d'Ottawa a bonifié ces deux résultats samedi après-midi dans les rues du centre-ville de Toronto en signant sa première victoire du weekend, une victoire attendue depuis quelques années déjà sur ce circuit de 2,824 kilomètres.

Depuis son premier départ en 2016 au Indy Toronto dans le cadre de la série Porsche GT3 Cup Challenge Canada, Robichon a sans cesse amélioré ses performances. Comme nouveau venu en 2016, Robichon s'était classé 4e et 3e aux deux épreuves du weekend, tandis qu'en 2017, il avait grimpé deux fois sur la 2e marche du podium, en plus d'établir un record de piste au cours de l'épreuve 2.

L'épreuve du samedi présentait ses propres défis pour Robichon. Au tour 1, des débris et de l'huile provenant d'un accrochage impliquant trois voitures ont entraîné le déploiement du drapeau jaune sur tout le circuit. À la levée du drapeau après le nettoyage, Robichon a dû défendre son avance encore une fois contre son coéquipier Roman De Angelis (Porsche no 78 de Mark Motors) parti en 2e position.

De Angelis a tenu bon pour récolter sa cinquième 2e place de la saison et Stefan Rzadzinski (no 8 de DFC Motorsport / Speedstar Motorsport) a grimpé sur la 3e marche du podium.

Rzadzinski, arrivé 3e à l'issue d'une belle bataille dans les dernières minutes visant à dépasser Jeff Kingsley (Porsche no 16 de Policaro Motorsport / SportsCarBoutique), a aussi reçu le prix Hard Charger décerné par Yokohama pour avoir exécuté la meilleure remontée après être parti 7e.

Dans la catégorie maîtres Platine, Perry Bortolotti a signé sa 3e victoire de la saison au volant de la Porsche no 84 de Mark Motors. Les 2e et 3e places sont revenues à Neal Walker (Porsche no 83 de Tullman Walker Racing) et Martin Harvey (Porsche no 08 de Wingho Racing / Porsche Prestige), respectivement.

Enfin, la victoire en catégorie Or de la série Porsche GT3 Cup Canada a été remportée par Marco Cirone (Porsche no 18 de Mark Motors Racing), permettant à l'équipe d'Ottawa de dominer le podium dans les trois catégories.

Épreuve 2 : Robichon domine l'Indy Toronto avec deux victoires

Parti en pôle dimanche après-midi, Robichon (Porsche no 98 de Mark Motors Racing) a dû se battre dès les débuts contre son coéquipier Roman De Angelis (Porsche no 78 Mark Motors) et Remo Ruscitti (Porsche no 96 d'OpenRoad Racing).

Au 2e tour, le difficile circuit routier a eu raison de De Angelis qui, en 2e position, a dû freiner violemment, forçant une légère sortie de piste à l'amorce du virage 3, derrière Robichon. De Angelis a donc dû ramener sa Porsche no 78 aux puits, reculant du coup de 10 positions, avant d'effectuer une remontée lui permettant de terminer 5e.

Pendant que l'action se déroulait derrière lui, Robichon filait sans encombre pour le reste de l'épreuve de 45 minutes. Les difficultés de De Angelis dimanche après-midi ont favorisé Robichon au classement du championnat de la série Porsche GT3 Cup Canada, ce dernier affichant une avance de 32 points sur son coéquipier.

Ruscitti s'est classé 2e dans la catégorie Platine, ce qui a fait plaisir à l'équipe qui a connu quelques mésaventures lors des dernières épreuves.

Le nouveau venu Michael Di Meo (Porsche no 35 de Policaro Motorsport / SportsCarBoutique) a grimpé sur la 3e marche du podium. L'équipe de Di Meo a aussi surmonté les dommages causés par le même incident que Ruscitti durant la course de samedi pour permettre au Torontois de récolter un premier podium de la saison devant ses partisans.

Les deux victoires du weekend de l'Indy Toronto dans la catégorie maîtres Platine reviennent à Perry Bortolotti au volant de la Porsche no 84 de Mark Motors Racing.

Dans la catégorie Or de la série Porsche GT3 Cup Canada, c'est Marco Cirone qui a remporté la victoire dans sa Porsche no 18 de Mark Motors Racing, en plus de remporter le prix Yokohama Hard Charger de la journée.

Il ne reste que quatre épreuves au calendrier 2018 de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama. Les prochaines épreuves se tiendront au Grand Prix de Trois-Rivières les 10 et 11 août 2018.

Pour en savoir plus sur la Série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, suivez @IMSA sur Twitter avec le mot-clic #GT3CAN et sur Facebook. Les nouvelles les plus récentes figurent sur IMSA.com.

