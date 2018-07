Vivo boucle son extraordinaire campagne My Time, My FIFA World Cuptm en Russie







La marque mondiale de smartphones devient le premier sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA à participer au show musical de la chanson officielle précédant la finale

MOSCOU, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de smartphones Vivo, qui termine son sponsoring de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018tm, a participé au show musical de la chanson officielle pour assister à ce moment mémorable et extraordinaire avec tous les fans de football.

Lors de l'interprétation de la chanson officielle « Live it up » de la Coupe du Monde de la FIFA par Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi, la marque Vivo a eu l'opportunité d'exposer sa marque sur le terrain à travers un segment exclusif de 90 secondes. Les fans du stade ont également pu voir le show sur les écrans géants dans un cadre représentant le Vivo Nex, son dernier téléphone phare lancé à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA.

Ce segment faisait partie du projet Vivo Super Time, composé d'activités sur le thème de la musique visant à rassembler les fans de musique du monde entier. Le projet comprenait également le spectacle Vivo DJ, qui a répandu la joie et a rassemblé les fans de football et les amateurs de musique lors de chacun des 64 matchs, ainsi que le Vivo Swag , un mouvement de danse visant à rassembler les fans de football et de musique du monde entier pour créer un moment mémorable à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

Outre ce show, dans le cadre de sa campagne « My Time, My FIFA World Cuptm » (Mon temps, ma Coupe du Monde de la FIFA), Vivo a aussi organisé avec soin le programme de photographie Vivo Super Fan. Le programme a fourni à 56 joueurs de football, célébrités, personnalités influentes des réseaux sociaux, partenaires médias et consommateurs du monde entier un accès unique au terrain afin qu'ils puissent capturer du contenu exclusif tel que les échauffements d'avant-match et les partager avec le monde.

S'exprimant après le dernier match, Michael Chang, directeur de la marque Vivo à l'international, a déclaré : « Cette Coupe du Monde de la FIFA fut exceptionnelle. De l'action sur le terrain au succès de notre participation au show de la chanson officielle précédant la finale et de notre programme Vivo Super Fan, ce fut pour nous un honneur d'avoir pu célébrer la culture de la Coupe du Monde de la FIFA et rapprocher les fans de Russie et du monde entier de ce merveilleux évènement sportif. »

« Nous avons sponsorisé la Coupe du Monde de la FIFA 2018 afin de donner une visibilité mondiale à Vivo et de montrer aux consommateurs du monde entier la passion de Vivo pour l'extraordinaire. Nous pensons y être parvenus de façon très satisfaisante au cours de ce mois. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir et nous avons impatience de poursuivre notre association avec le football et notre croissance à travers le monde », a ajouté Chang.

Pour célébrer son sponsoring de la FIFA, Vivo a lancé l'édition limitée Vivo V9 Blue FIFA World Cup 2018tm, un smartphone conçu pour capturer l'esprit de la Coupe du Monde de la FIFA. Après le lancement de l'édition limitée Vivo V9 Blue et pendant le tournoi, Vivo a lancé le très attendu et révolutionnaire Vivo NEX. Avec son écran sans bordure, son capteur d'empreintes digitales à l'écran, sa technologie Screen SoundCasting et son capteur photo rétractible, ce smartphone nouvelle génération permet aux consommateurs de faire un saut dans futur et de découvrir des innovations qui dépassent les frontières de l'imagination.

Dans le cadre de sa coopération avec la FIFA, Vivo a sponsorisé la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2017 et sponsorisera la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Pour télécharger des photos, utilisez le lien suivant : https://www.webcargo.net/l/peeMp0G99A/

Note à l'attention des rédacteurs :

En tant que marque mondiale ciblant les jeunes consommateurs enthousiastes, Vivo a signé en 2017 un accord de sponsoring d'une durée de six ans avec la FIFA. Cet accord, qui court jusqu'en 2022, englobe le sponsoring des Coupes du Monde de la FIFAtm 2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations de la FIFAtm.

À propos de Vivo

Marque mondiale de smartphones s'attachant à offrir une qualité sonore impeccable et une photographie irréprochable grâce à des technologies de pointe, Vivo met au point des produits innovants et stylés pour les jeunes. Nous comptons aujourd'hui plus de deux cents millions d'utilisateurs et sommes l'une des marques préférées des jeunes du monde entier. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFAtm, Vivo est convaincue qu'il est très important d'encourager les jeunes à développer leur expression individuelle et à adopter un style de vie dynamique.

Pour plus d'informations sur nos smartphones innovants, consultez www.vivo.com.

