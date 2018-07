La Caisse investit 250 M$ dans Avison Young pour stimuler la stratégie d'expansion mondiale de la société







TORONTO et MONTRÉAL, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Mark E. Rose, président du conseil et chef de la direction d'Avison Young, société privée de services immobiliers commerciaux qui est dirigée par ses associés et dont la croissance est la plus rapide de son secteur à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un des plus grands gestionnaires de fonds de caisses de retraite au Canada, a acquis pour 250 M$ d'actions privilégiées d'Avison Young, et ce, afin d'accélérer le plan de croissance stratégique de la société.

Avison Young utilisera le produit pour investir dans des acquisitions et le recrutement de professionnels clés, ce qui stimulera l'expansion en cours de sa présence mondiale et les capacités de ses gammes de services. De plus, une portion du produit sera affectée au rachat d'actions détenues par le partenaire actuel en capital-investissement de la société, Parallel49 Equity (anciennement Tricor Pacific Capital Inc.), de même que les actions de certains autres fondateurs qui ne font pas partie de l'équipe de la direction et d'anciens associés d'Avison Young. Les modalités de la transaction, qui a été conclue aujourd'hui, n'ont pas été divulguées.

Le portefeuille mondial d'investissements de la Caisse, dont l'actif net totalise 298,5 G$, couvre divers marchés et secteurs, dont les placements privés, l'immobilier et les infrastructures.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec la Caisse et son vaste réseau mondial, et d'avoir la possibilité de partager notre savoir-faire, le flux de nos opérations, notre veille de marché et nos ressources tout en poursuivant l'expansion de nos affaires dans tout le spectre des services immobiliers commerciaux en Amérique du Nord et sur d'autres importants marchés du monde entier », indique M. Rose.

« Nous sommes heureux de recevoir l'appui de la Caisse pour mener à bien notre stratégie d'expansion, qui a fait passer le nombre de nos bureaux de 11 en territoire canadien à 84 en Amérique du Nord et en Europe en moins de 10 ans seulement - et nous a permis de multiplier par plus de 15 nos revenus pendant cette période. L'investissement de la Caisse contribuera à accélérer davantage nos capacités en matière d'innovation et de technologie et à intensifier notre présence sur le marché afin de servir nos clients, alors que le secteur immobilier est en évolution rapide », poursuit M. Rose.

De plus, Rose note que la structure de l'opération assure le maintien de la position unique d'Avison Young en tant que société privée, gérée et dirigée par ses associés. À la suite de cette opération, les associés d'Avison Young détiendront de nouveau la totalité des actions ordinaires de la société.

« Notre culture, qui mise sur la collaboration et la direction par nos associés, est l'un des facteurs déterminants de notre réussite, et cette transaction assure le maintien de l'alignement des intérêts créé par une société détenue et gérée par ses meilleurs talents », observe M. Rose.

« La feuille de route et l'équipe chevronnée d'Avison Young parlent d'elles-mêmes : grâce à une stratégie d'affaires rigoureusement définie et exécutée, la société a connu une expansion considérable depuis quelques années, notamment en se taillant une place sur des marchés internationaux offrant un excellent potentiel », commente Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse. « Compte tenu de sa culture d'entreprise unique et de sa vision à long terme, Avison Young est un partenaire idéal pour la Caisse, et nous nous réjouissons de l'appuyer dans la poursuite de son expansion au cours des années à venir. »

Avison Young a également annoncé que la Caisse désignerait trois des neuf membres de son conseil d'administration.

Crédit Suisse a agi en tant que conseiller financier d'Avison Young dans le cadre de la transaction, alors que DLA Piper LLP (US) et Stikeman Elliott LLP ont agi à titre de conseillers juridiques.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec :

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 298,5 G$ CA (238,2 G$ US) au 31 décembre 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. www.cdpq.com

À propos d'Avison Young

Avison Young est la société de services immobiliers commerciaux qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Son siège social est situé à Toronto, au Canada, et Avison Young est une société collaborative internationale détenue et gérée par ses associés. Fondée en 1978, l'entreprise compte 2?600 professionnels de l'immobilier, répartis dans 84 bureaux, qui offrent des services à valeur ajoutée centrés sur le client dans les domaines de la vente, de la location, de la consultation, de la gestion, du financement et de la souscription hypothécaire à des propriétaires et des occupants d'immeubles de bureaux, de commerces de détail, de bâtiments industriels, de propriétés multirésidentielles et de propriétés hôtelières. www.avisonyoung.com

Avison Young a obtenu en 2018, pour la septième année consécutive, le titre de membre platine des Sociétés les mieux gérées du Canada.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 13:21 et diffusé par :