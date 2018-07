Salon international de l'aérospatiale de Farnborough - Trois entreprises de la Mauricie parmi les membres de la délégation québécoise







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, trois entreprises de la région de la Mauricie prennent part à la mission économique que la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, dirige cette semaine au Royaume-Uni.

Ces entreprises sont Delastek, Marmen et Placeteco.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a tenu à souligner le grand dynamisme de ces entreprises et les retombées de ce salon pour la région de la Mauricie.

Citations :

« La Mauricie contribue à faire du Québec l'un des grands centres aérospatiaux du monde. Ce n'est donc pas un hasard si ces trois entreprises ont décidé de participer à cette importante mission économique afin de faire valoir leurs atouts indéniables et leurs projets porteurs auprès d'intervenants stratégiques. C'est toute la région mauricienne qui bénéficiera des retombées des initiatives qui verront le jour à l'issue du Salon international de l'aérospatiale de Farnborough. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« J'entends profiter de cette mission économique pour rencontrer les dirigeants d'entreprises d'envergure internationale et promouvoir les avantages concurrentiels du Québec dans le secteur aérospatial afin de favoriser l'établissement de partenariats prometteurs pour notre industrie et ses entreprises. Je salue d'ailleurs la présence de ces entreprises mauriciennes au sein de la délégation québécoise présente à ce grand salon international. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Le Salon international de l'aérospatiale de Farnborough constitue l'événement commercial le plus important du secteur en 2018.

Il réunit les principaux maîtres d'oeuvre de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires ainsi que les plus grands constructeurs d'hélicoptères.

La mission économique organisée à l'occasion de ce salon vise à promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, à renforcer sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale et à conclure des partenariats stratégiques.

La délégation québécoise se compose d'une soixantaine de participants, comprenant une trentaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires de l'industrie.

Pour plus d'information concernant l'industrie aérospatiale québécoise et la mission économique au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, visitez le www.economie.gouv.qc.ca/aero.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 12:53 et diffusé par :