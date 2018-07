Premier Tech réalise une acquisition en sol québécois







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer qu'elle poursuit sa croissance avec une huitième acquisition, mais la première au Québec, réalisée en moins d'un an et demi. Il s'agit de la firme d'ingénierie Automation Machine Design (AMD Inc.), située à Saint-Hubert, qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements industriels automatisés et robotisés depuis 25 ans.

Premier Tech et AMD Inc. partagent une vision commune : donner vie à des solutions durables et transformatrices pour toujours mieux aider leurs clients à gagner. C'est ainsi que cette acquisition permettra au Groupe Équipements Industriels de soutenir sa croissance accélérée et d'augmenter ses capacités d'ingénierie en automatisation et en fabrication, grâce à l'expertise de l'équipe AMD. Ce sont donc près d'une cinquantaine de personnes qui apporteront tout leur savoir-faire et leur expérience à l'Équipe Premier Tech, présente sur cinq continents.

«?Notre Groupe Équipements Industriels connaît depuis sa création en 1990 une croissance soutenue et continue. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et plateformes technologiques qui nous permettront d'augmenter notre capacité de production, et, ainsi, d'offrir à nos clients des offres commerciales qui s'inscrivent parfaitement dans leur réalité?», souligne Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech.

À propos de Premier Tech

Premier Tech se déploie depuis 95 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 4?200 équipiers répartis dans 25 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture - serriculture, agriculture et jardinage amateur; les Équipements Industriels - emballage flexible et rigide, manutention et palettisation; et les Technologies Environnementales - assainissement des eaux usées et récupération des eaux de pluie. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui lui permet aujourd'hui de réaliser des ventes de près de 800 millions de dollars tout en enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle. Pour en apprendre plus sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com

SOURCE Premier Tech

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 13:00 et diffusé par :