VIA Rail soutient l'Année du tourisme Canada-Chine







TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse de promouvoir l'Année du tourisme Canada-Chine (ATCC) en arborant son logo sur certains de ses trains jusqu'au mois de septembre. VIA Rail profite de cette occasion pour présenter aux touristes chinois son expérience de voyage unique en train permettant de découvrir les quelques 400 communautés qu'elle dessert. L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, et M. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail, ont fait cette annonce à la gare Union de Toronto aujourd'hui.

« Cette année marque le 40e anniversaire de VIA Rail et nous invitons les touristes chinois à venir le célébrer avec nous en choisissant de monter à bord de nos trains pour découvrir la beauté et l'esprit du Canada. Nous espérons qu'après avoir visité nos remarquables villes et parcouru nos paysages aussi magnifiques que diversifiés, ils reviendront à la maison riches de merveilleux souvenirs de notre pays et, plus important encore, des gens qui y vivent », a indiqué M. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

« Alors que nous célébrons l'Année du tourisme Canada-Chine, je suis ravie d'inaugurer officiellement les trains de VIA Rail arborant le logo de cette année très particulière. Ces trains promouvront l'esprit de bonne volonté dans les nombreuses collectivités situées le long de leur parcours. J'espère également qu'ils encourageront beaucoup d'entreprises établies dans ces communautés à ajouter quelques mots en langue chinoise sur leurs sites Web et à en apprendre davantage sur les touristes chinois en visitant le site Web de l'Année du tourisme Canada-Chine. Cette année, nous célébrons les solides liens qui unissent nos deux peuples et nous faisons connaître les merveilles que recèle le Canada dans le cadre de notre engagement à appuyer la vision du tourisme du Canada et à doubler le nombre de visiteurs chinois au Canada d'ici 2021 », a déclaré l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme.

Les trains arborant le logo de l'Année du Tourisme Canada-Chine circuleront dans le corridor de Québec-Windsor et seront bien visibles sur certaines voitures du Canadien, qui fait le trajet entre Toronto et Vancouver.

À propos de l'Année du tourisme Canada-Chine

Des liens très étroits lient le Canada et la Chine - près de 1,8 million de Canadiens d'ascendance chinoise vivent d'un bout à l'autre du pays et, après l'anglais et le français, le mandarin et le cantonais sont les langues les plus parlées au Canada. En 2016, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre Li Keqiang ont annoncé que 2018 serait proclamée Année du tourisme Canada-Chine. Cette célébration fournit une occasion de consolider les liens entre nos deux peuples par l'entremise du tourisme. La première moitié de l'Année du tourisme Canada-Chine a connu un vif succès, alors que selon les évaluations préliminaires pour les premiers quatre mois de 2018, 178?400 touristes chinois ont visité le Canada, soit une hausse de 23,9 % par rapport à la même période en 2017. Pour la toute première fois, la Chine a dépassé le Royaume-Uni à titre de plus important marché touristique outre-mer. On s'attend à connaître en 2018 une autre année exceptionnelle sur le plan du tourisme au pays, et le gouvernement du Canada est fier d'appuyer l'industrie touristique et les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent profiter de cette occasion unique.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port approximativement 4,4 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq Prix de l'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

