Avis aux médias - Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontreront à Saint Andrews du 18 au 20 juillet 2018 - Accréditation requise pour les médias







OTTAWA, le 16 juill. 2018 /CNW/ - À titre de prochain président du Conseil de la fédération, le premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant accueillera la Rencontre estivale 2018 des premiers ministres des provinces et territoires du 18 au 20 juillet, à l'Algonquin Resort à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick.

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2018 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne. Pour accéder à l'inscription en ligne, veuillez consulter le www.pmprovincesterritoires.ca, cliquez sur le lien pour la Rencontre estivale 2018 et ensuite sur le lien intitulé « Inscription des médias ». Les représentants des médias doivent s'inscrire au plus tard le 18 juillet 2018.

Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des représentants de médias officiels. Un laissez-passer avec photo sera remis à tous les représentants des médias accrédités au bureau d'inscription à Saint Andrews.

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Van Horne, située à l'avant de l'hôtel Algonquin le jeudi 19 juillet et le vendredi 20 juillet. Cette salle sera équipée de l'accès à Internet, d'une imprimante et de prises de courant. Une aire à micro unique sera également installée sur place.

Renseignements pour accéder à la retransmission en direct et à la téléconférence

Les représentants des médias qui sont dans l'impossibilité d'assister à la conférence de presse de clôture peuvent visionner celle-ci en temps réel, dans la langue d'origine. La retransmission en direct sera disponible à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/user/gnbca/live2

Une retransmission audio seulement est aussi disponible par téléconférence, en composant le numéro ci-dessous.

NUMÉRO À COMPOSER : 1 855 453-6962 (ligne en français) CODE D'ACCÈS: 4113550#

Les médias intéressés sont invités à se connecter avant 13 h 20, Heure de l'Atlantique (12 h 20 Heure de l'Est) le vendredi 20 juillet.

Programme pour les médias

Mercredi 18 juillet 16 h 30 - 18 h Inscription des médias Salle de bal Van Horne (cour avant, Algonquin Resort) 18 h - 21 h Réception de bienvenue (évènement social uniquement) Pavillon Van Horne, Algonquin Resort 18 h 40 Séance de photos Court avant, Algonquin Resort Jeudi 19 juillet 7 h Ouverture de la salle de presse Salle de bal Van Horne (court avant, Algonquin Resort) 9 h 05 Début de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires (séance de photos au début de la rencontre; les médias seront escortés à la salle de rencontre) 11 h 30 - 13 h 30 Dîner disponible Salle de bal Van Horne (court avant, Algonquin Resort) 16 h Point de presse du premier ministre Brian Gallant Aire à micro unique, Algonquin Resort 18 h Fermeture de la salle de presse Vendredi 20 juillet 7 h Ouverture de la salle de presse Salle de bal Van Horne (cour avant, Algonquin Resort) 11 h - 13 h Dîner disponible Salle de bal Van Horne (court avant, Algonquin Resort) 13 h 30 Conférence de presse de clôture Salle de bal Van Horne (cour avant, Algonquin Resort) 15 h Séance de photos à la réouverture du terrain de golf Algonquin (le transport terrestre pour les médias sera fourni) 17 h Fermeture de la salle de presse

Renseignements supplémentaires

Une réception de bienvenue aura lieu le mercredi 18 juillet à partir de 18 h. Les médias y sont invités. Cet évènement est à des fins sociales uniquement; les médias n'auront pas la permission de faire des entrevues ou d'utiliser de l'équipement photographique ou audiovisuel à cette réception.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

