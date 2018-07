RDP-PAT inaugure la place du parc Saint-Joseph dans Rivière-des-Prairies







MONTRÉAL, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a inauguré, le mercredi 11 juillet, la nouvelle place du parc Saint-Joseph, située sur le boulevard Gouin, près de la 68e Avenue, lors d'un magnifique concert de musique classique qui était offert aux citoyens.

« L'aménagement de ce nouvel espace public est significatif puisqu'il se trouve au coeur du vieux village de Rivière-des-Prairies, à proximité de l'église. Je souhaite qu'il devienne un lieu rassembleur pour la population et les résidents riverains », a déclaré Chantal Rouleau.

En plus d'offrir un site de prédilection pour les rencontres, cet espace public servira de halte pour les cyclistes qui emprunteront la piste cyclable du boulevard Gouin. La place est munie de jets d'eau au sol permettant de se rafraîchir. Les estrades tout autour offrent un environnement idéal pour assister aux événements et animations qui s'y dérouleront tout au long de l'été.

Une place animée tout l'été!

Les mercredis 25 juillet et 15 août, deux concerts de musique classique Un soir d'été avec Mozart et Carlos Gardel de L'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal seront offerts.

Pour le concert du 25 juillet, un atelier d'initiation à la musique est proposé aux enfants à compter de 18 h 45, permettant aux parents d'assister au concert en toute confiance.

Le dimanche 22 juillet à 14 h 30, un spectacle pour toute la famille est offert par Bill Bestiole qui apprendra à reconnaître la vraie nature de toutes sortes d'insectes.

Les vendredis 13 juillet et 24 août, les citoyens pourront terminer la semaine de belle façon lors des Lounge urbain. Une terrasse éphémère sera aménagée à compter de 18 h dans une ambiance décontractée. Un DJ animera la soirée jusqu'à 22 h 30.

Le vendredi 10 août, il faut absolument participer à l'événement Perséïdes Techno où on pourra voir performer l'auteur-compositeur amérindien Shauit, jouer à un jeu vidéo interactif sur les constellations et aux Loups Garous de Thiercelieux sous la tente avec différents télescopes et contes de peur.

Les citoyens auront aussi la chance d'assister à la performance de l'ensemble La Fin de fiesta flamenco en visite d'Espagne. Il proposera le dimanche 26 août à 14 h 30 une musique et un flamenco mélangeant les rythmes de la rumba et les airs festifs de l'Andalousie.

Programmation Zone active

De plus, il y aura des activités pour bouger pratiquement tous les jours sur la place dans le cadre de la programmation Zone active. Les citoyens pourront :

faire du Taï chi les lundis,



une randonnée à vélo les mardis,



se mettre en forme lors du Zalbox ou vous ressourcer grâce au yoga les mercredis,



faire de la Zumba et du cardio-vélo les jeudis.

Cette programmation Zone active est offerte en collaboration avec un précieux partenaire : Équipe RDP.

Il y a aussi des cours de dessins, des ateliers de tam-tam et de photographie et de l'animation historique selon un horaire variable.

Commanditaires de la Vague estivale

L'arrondissement est heureux de compter sur le support financier de commanditaires et remercie le Port de Montréal, la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles et la Caisse Desjardins de Rivière-des-Prairies.

Programmation complète

La Vague estivale déferlera dans plusieurs lieux extérieurs sur le territoire de l'arrondissement.

Suivez la page Facebook pour ne rien manquer de cette programmation tout au long de l'été : facebook.com/cultureetbibliotheques.rdp.pat.

Consultez la programmation complète sur ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.

Voyez les photos de l'événement .

