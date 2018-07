Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat - Québec dévoile les noms des membres du conseil d'administration d'Entreprendre ici, qui soutiendront les entrepreneurs de la diversité







MONTRÉAL, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui les noms des onze membres qui forment le conseil d'administration d'Entreprendre ici, l'organisme national mis en place dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 2017?2022 et visant à répondre à l'enjeu de l'entrepreneuriat issu des communautés culturelles dans l'ensemble des régions du Québec.

Présidé par Mme Amina Gerba, présidente et fondatrice d'Afrique Expansion, le conseil d'administration regroupe les membres suivants :

M me Mary?Anne Carignan, présidente de Purkinje;

M. François de Paul Nkombou, comptable et président du comité d'audit de l'Université du Québec à Montréal;

M me Souad Elmallem, associée de direction et fondatrice de l'entreprise 6Témik;

Mme Sylvie Madore, présidente?directrice générale des Promotions universelles S.M.;

M. Pierre Naider Fanfan, président?directeur général de Probiosphère;

Mme Thi Be Nguyen, fondatrice d'UniAction;

, fondatrice d'UniAction; M. Stéphane Pipon, président de MDI conseils et technologies;

M. Oscar Ramirez, architecte et cofondateur de la firme Cardin Ramirez Julien;

Mme Stéphanie Raymond Bougie, avocate chez NOVAlex et fondatrice du groupe Génération d'idées;

Stéphanie , avocate chez NOVAlex et fondatrice du groupe Génération d'idées; M. Éric Sinopoli, président et cofondateur des Cupcakes de Coquelikot.

De plus, la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, souligne la nomination de M. Payam Eslami, expert en financement commercial, cofondateur de la Chambre de commerce de la communauté iranienne du Québec et animateur de La voix des bâtisseurs, à titre de directeur général d'Entreprendre ici.

Citations :

« L'avenir de l'entrepreneuriat québécois repose en partie sur les entrepreneurs de la diversité. Pour soutenir ceux?ci adéquatement dans la réalisation de leurs projets d'affaires, qui contribueront au développement économique et social du Québec, nous avons notamment mis en place l'organisme Entreprendre ici. Les membres du conseil d'administration ainsi que le directeur général de cet organisme se distinguent par leur engagement et leur volonté de faire croître l'entrepreneuriat issu des communautés culturelles. Je les remercie de mettre à profit leur savoir?faire remarquable et leur expérience afin d'assurer la réussite d'un plus grand nombre d'entrepreneurs au Québec. Je suis convaincue qu'ils accompliront avec dévouement et professionnalisme leur rôle d'administrateur. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« La constitution de notre conseil d'administration et la nomination de notre directeur général sont un pas de plus vers l'émergence d'un réel acteur de changement qui viendra épauler et favoriser l'esprit entrepreneurial chez les membres des communautés culturelles du Québec. Ceux-ci ont la tête pleine d'idées et sont prêts à se retrousser les manches pour réaliser leur projet, mais ils font souvent face à des défis tels qu'un bref historique de crédit ou une méconnaissance des outils mis à la disposition des entrepreneurs. Notre mission est de les accompagner et de les soutenir afin qu'ils puissent concrétiser leur rêve et de favoriser la vitalité économique du Québec par la même occasion. »

Amina Gerba, présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici

Faits saillants :

L'organisme national Entreprendre ici a pour mission d'offrir un accueil sur mesure aux entrepreneurs de la diversité afin de faciliter leur cheminement entrepreneurial, de les aider à surmonter les barrières systémiques qui se dressent sur leur parcours et de les guider dans l'utilisation des services existants au sein de l'écosystème entrepreneurial du Québec. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les partenaires économiques pour les sensibiliser à l'importance de l'enjeu de l'entrepreneuriat issu de la diversité. Il collabore également avec les organismes destinés aux communautés culturelles afin de joindre le plus grand nombre possible d'entrepreneurs de la diversité.

En février 2018, le gouvernement du Québec a dévoilé cinq mesures afin de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs de la diversité dans la réalisation de leurs projets d'affaires. Ces mesures, parmi lesquelles figure la création d'Entreprendre ici, seront mises en place dans le cadre du PAGE et représentent des investissements de plus de 15 millions de dollars d'ici 2022.

Par l'entremise de 34 mesures, le PAGE vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles ambitieuses et mobilisatrices :

créer 125 000 nouvelles entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par année;



compter 3 500 entreprises à forte croissance, soit une cinquantaine de plus en moyenne par année.

