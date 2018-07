Déclaration commune - Les ministres du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Argentine, de l'Espagne et de la Nouvelle-Zélande soulignent leur appui au parrainage communautaire de réfugiés avant l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 et l'entente concernant le Pacte mondial pour les réfugiés







Nous, ministres responsables de l'immigration dans nos pays respectifs, sommes déterminés à mettre à l'essai ou à mettre en oeuvre des programmes de parrainage communautaire dans le cadre de notre réponse à la crise mondiale des réfugiés. Nous reconnaissons le besoin de faire preuve de solidarité avec les autres pays qui accueillent des réfugiés, de maximiser les résultats des réfugiés en matière d'intégration et de trouver des approches nouvelles et novatrices à l'égard de la protection des réfugiés. En 2018, les pays s'entendront sur un pacte mondial pour les réfugiés visant à renforcer la réponse internationale à la situation des réfugiés en partageant plus équitablement les responsabilités à cet égard. La réinstallation a toujours joué un rôle essentiel en offrant une protection et une solution à certains des réfugiés désignés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les plus vulnérables du monde. Il s'agit également d'alléger les pressions exercées sur les pays en développement qui accueillent la majorité des réfugiés du monde. Ainsi, la réinstallation et les autres voies sont une démonstration de solidarité et de partage des responsabilités. Nos gouvernements mettent l'accent sur la façon dont nous pouvons, en partenariat avec nos sociétés civiles, en faire plus pour accueillir les réfugiés. Nous nous unissons pour reconnaître à quel point le parrainage communautaire de réfugiés offre un moyen positif d'aider les réfugiés à leur arrivée dans nos pays. Le parrainage communautaire de réfugiés permet à des personnes, à des communautés et à des organisations de participer directement aux efforts de réinstallation de réfugiés. En partenariat avec le gouvernement, les répondants s'engagent à offrir du soutien financier et émotionnel ainsi qu'un appui à l'intégration pour aider les réfugiés nouvellement arrivés à s'adapter à la vie dans un nouveau pays. Dans les pays qui ont déjà lancé ces programmes, les communautés d'accueil sont elles-mêmes transformées par l'expérience, car des liens profonds sont créés entre les répondants et les réfugiés et des attitudes positives à l'égard des réfugiés sont adoptées. Les répondants mentionnent souvent que c'est l'activité la plus significative à laquelle ils ont participé. Des milliers de réfugiés ont déjà été admis ou réinstallés partout dans le monde en 2018 dans le cadre de programmes de parrainage communautaire de réfugiés, mais ensemble, nous pouvons faire plus. Avec l'appui de l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, nous sommes heureux de célébrer de nombreuses réussites réalisées au cours des derniers mois, notamment le lancement de nouveaux programmes, la mise en commun de pratiques exemplaires internationales, l'établissement de liens entre des répondants de différents pays à des fins de mentorat, ainsi que la facilitation des échanges techniques et stratégiques au sujet de la protection des réfugiés. Nous invitons tous les pays à envisager de se joindre à notre cohorte croissante, à travailler en partenariat avec leurs communautés et à offrir un accueil chaleureux et encourageant aux réfugiés grâce au parrainage communautaire. Nous sommes prêts à vous aider dans vos efforts.

Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada

Caroline Nokes, ministre d'État à l'Immigration du Royaume-Uni

Charles Flanagan, T.D., ministre de la Justice et de l'Égalité, et

David Stanton, T.D., ministre d'État à l'Égalité, à l'Immigration et à l'Intégration de l'Irlande

Rogelio Frigerio, ministre de l'Intérieur, des Travaux publics et du Logement de l'Argentine

Consuelo Rumí Ibáñez, secrétaire d'État à la Migration, ministre du Travail, de la Migration et de la Sécurité sociale de l'Espagne

Iain Lees-Galloway, ministre des Relations et de la Sécurité au travail, d'ACC et de l'Immigration de la Nouvelle-Zélande

Citations

« Le Canada demeure résolu à réinstaller les réfugiés et à offrir une protection à ceux qui en ont besoin. Nous croyons que, lorsque les gouvernements et les sociétés civiles travaillent ensemble pour accueillir des réfugiés, nous en bénéficions tous. Je suis heureux que nos efforts collectifs donnent lieu au développement de nouveaux programmes de parrainage communautaire partout dans le monde. Ensemble, nous pouvons accroître le nombre de places de réinstallation à l'échelle internationale et aider un plus grand nombre de réfugiés. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada



« La réinstallation des réfugiés au moyen du parrainage communautaire est rendue possible grâce au dévouement, au travail acharné et à la compassion de groupes communautaires partout au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a l'un des programmes de réinstallation de réfugiés le plus important au monde, qui fonctionne sur la base de recommandations par le HCR de réfugiés les plus vulnérables ayant besoin de réinstallation. Nous sommes heureux de travailler avec le Canada et d'autres pays pour partager notre expérience en matière de parrainage communautaire et d'aider d'autres pays qui souhaitent mettre en place des programmes communautaires de parrainage de réfugiés. »

- La très honorable Caroline Nokes, députée, ministre d'État à l'Immigration du Royaume-Uni

« L'Irlande, en partenariat avec le HCR, met en oeuvre un programme de réinstallation des réfugiés depuis de nombreuses années. L'ajout du parrainage communautaire comme nouvelle solution durable aidera les sociétés à répondre efficacement aux besoins en matière de réinstallation et d'intégration des réfugiés grâce à des partenariats entre les États, la société civile, le secteur privé et, surtout, les collectivités locales. Nous avons hâte de collaborer avec nos collègues du Canada, du Royaume?Uni et d'ailleurs pour concrétiser cette démarche conjointe. »

- David Stanton, ministre d'État à l'Égalité, à l'Immigration et à l'Intégration de l'Irlande

« Nous croyons fermement que nous devons rechercher des façons créatives et innovatrices de renforcer notre soutien humanitaire aux réfugiés et aux pays qui accueillent et aident les personnes ayant besoin de protection. Le parrainage privé ou communautaire est basé sur une participation extraordinaire de la société civile, d'organisations confessionnelles, du secteur des affaires et du gouvernement, qui collaborent pour aider les personnes qui ont été déracinées de force. L'Argentine ne tournera pas le dos à la crise actuelle des réfugiés et travaillera en étroite collaboration avec les autres pays en vue de régler cette crise. Nous travaillons de concert avec le HCR, l'OIM et le soutien de différents pays et joueurs de la communauté internationale afin d'augmenter la capacité de protection pour les personnes dans le besoin. »

- Rogelio Frigerio, ministre de l'Intérieur, des Travaux publics et du Logement de l'Argentine

« Le gouvernement d'Espagne, de concert avec le gouvernement régional du Pays basque, et avec la collaboration de l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, travaille à l'élaboration d'un programme de parrainage communautaire qui s'appuie sur la solidarité auprès des réfugiés dont fait preuve le peuple espagnol. Ce programme offre non seulement la chance de renforcer la réinstallation et l'intégration de réfugiés en Espagne, mais est aussi une occasion unique de favoriser la coordination entre les autorités centrales, régionales et locales afin d'accueillir des réfugiés. L'Espagne espère que la mise en oeuvre réussie du programme dans le pays basque donnera lieu à la réalisation d'initiatives semblables dans les régions d'Espagne qui ont fait part de leur intérêt de contribuer à cet effort. »

- Consuelo Rumí Ibáñez, secrétaire d'État à la Migration, ministre du Travail, de la Migration et de la Sécurité sociale de l'Espagne

« La Nouvelle-Zélande est résolue à travailler avec le HCR et la communauté internationale pour offrir une protection aux réfugiés grâce à la réinstallation. La Nouvelle-Zélande dispose d'un programme de longue date de quotas concernant les réfugiés et met actuellement à l'essai la catégorie Parrainage de réfugiés par un organisme communautaire. La nouvelle approche locale vise à rassembler les communautés afin qu'elles se sentent impliquées dans le soutien des réfugiés pour qu'ils s'adaptent à la vie en Nouvelle-Zélande. Nous avons espoir que cette nouvelle approche apportera des avantages sociaux, économiques et culturels positifs pour les réfugiés réinstallés et la communauté dans son ensemble. »

- L'honorable Iain Lees-Galloway, ministre des Relations et de la Sécurité au travail, d'ACC et de l'Immigration de la Nouvelle-Zélande

Au sujet de l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés

L'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés a été annoncée en septembre 2016 après le Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants de 2016 et lancée officiellement en décembre 2016 à Ottawa , au Canada.

lancée officiellement en décembre 2016 à , au Canada. L'Initiative est un partenariat entre le gouvernement du Canada, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Université d' Ottawa , la Fondation Radcliffe et les Fondations Open Society.

