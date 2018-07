Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme événementiel - Le gouvernement du Québec accorde 172 100 $ à l'Érablière Bernard pour bonifier le tourisme événementiel dans la région touristique des Cantons-de-l'Est







QUÉBEC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 172 100 $ à l'Érablière Bernard pour la réalisation de son projet de développement d'une offre agrotouristique dont les activités seront axées sur la découverte et l'interprétation de l'acériculture à travers l'histoire de la famille Bernard, notamment par la construction d'un musée-boutique et le développement d'un jeu de rôle dans les sentiers de l'érablière. Cette initiative totalise des investissements de 516 500 $ dans la région touristique des Cantons-de-l'Est.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel.

Citations :

« Notre gouvernement a toujours été un fidèle partenaire pour mener à terme des initiatives stimulantes et familiales liées à l'industrie événementielle et touristique. Nul doute que le projet annoncé aujourd'hui contribuera à faire rayonner l'excellence de nos entrepreneurs. Nos félicitations à la famille Bernard ainsi qu'à l'ensemble de son équipe. Du fait de votre vision et de votre détermination à toujours offrir davantage aux nombreux visiteurs qui viennent découvrir votre savoir-faire, vous êtes assurément de fiers ambassadeurs de la région! »

Lucie Charlebois, députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'agrotourisme et le tourisme gourmand, en plus de diversifier notre offre touristique dans toutes les régions du Québec, connaissent une grande popularité auprès des visiteurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Ces secteurs d'activité contribuent grandement au développement de l'industrie touristique québécoise. Le projet de l'Érablière Bernard, qui permettra aux visiteurs de découvrir un produit identitaire du Québec, saura intéresser la clientèle à l'affût d'expériences nouvelles, ludiques et authentiques. C'est en investissant dans des réalisations qui définissent notre identité que nous relèverons le défi de la concurrence. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

L'Érablière Bernard est établie à Granby et travaille à l'exploitation acéricole avec une offre de repas de cabane à sucre et la vente de produits. Elle est passée de 400 érables entaillés en 1922 à 4 000 aujourd'hui. Après trois agrandissements, l'érablière est désormais en mesure d'accueillir 150 convives à la fois. Les soeurs Cathy et Sarah Bernard représentent la cinquième génération aux commandes de l'entreprise.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise plus particulièrement à favoriser le développement des produits du Québec qui lui permettront de se mesurer à une concurrence sans cesse croissante, ainsi qu'à renforcer leur rayonnement.

