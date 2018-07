Le gouvernement du Québec accorde 35 000 $ pour le Challenger de tennis Banque Nationale de Gatineau 2018







QUÉBEC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un montant de 35 000 $ au Challenger de tennis Banque Nationale de Gatineau 2018, qui se déroulera du 14 au 22 juillet.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les six tournois de tennis Challenger Banque Nationale (Drummondville, Winnipeg, Gatineau, Granby, Calgary et Saguenay) sont destinés au développement de l'élite et permettent aux joueurs canadiens de vivre une première expérience sur le circuit professionnel afin d'accumuler des points de l'ATP/WTA et de l'ITF pour ainsi améliorer leur classement mondial.

Citation :

« Le soutien au Challenger de tennis Banque Nationale de Gatineau 2018 témoigne de la volonté du gouvernement du Québec d'encourager la pratique d'activités physiques, sportives, de loisir et de plein air par l'ensemble de la population, comme le stipule la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! Les compétitions d'envergure telles que celle-ci font la promotion du sport et renforcent l'expertise québécoise et c'est pourquoi le gouvernement est fier de collaborer à leur réalisation. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Lien connexe :

Challenger de tennis Banque Nationale de Gatineau 2018 :

http://gatineau.challengerbanquenationale.com/

