Avis aux médias - Salon international de l'aéronautique de Farnborough - Disponibilité de la PDG d'Aéro Montréal, Suzanne M. Benoît, pour présenter les relations d'affaires établies par les PME







FARNBOROUGH, Royaume-Uni, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Mission commerciale du Québec au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, la PDG d'Aéro Montréal, Suzanne M. Benoît, sera disponible pour des entrevues mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19, juillet.

Mme Benoît sera également disponible en début de semaine prochaine pour effectuer un bilan sur la mission.

La mission économique au Salon de Farnborough est organisée conjointement par Aéro Montréal, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et Export Québec. Cette mission regroupe 30 PME et organisations québécoises et plus d'une soixantaine de participants.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 10:49 et diffusé par :