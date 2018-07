Production et transformation de sirop d'érable, de miel, de canneberges et d'agaves - Québec soutient l'implantation de l'entreprise Appalaches Nature à Thetford Mines







THETFORD MINES, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du programme ESSOR, une contribution financière non remboursable de 2,5 millions de dollars à l'entreprise Appalaches Nature afin de soutenir l'implantation d'une usine à Thetford Mines, dans la région de la Chaudière-Appalaches. À cette aide financière s'ajoute un prêt de 7,45 millions de dollars attribué par Investissement Québec, à même ses fonds propres, pour appuyer la mise en place de procédés de fabrication innovants.

Appalaches Nature a été formée à la suite d'une entente de partenariat conclue entre l'entreprise québécoise Biodélices et le producteur de miel français Famille Michaud Apiculteurs.

Ce projet, évalué à près de 36 millions de dollars et qui créera 37 emplois dans la région, vise la construction d'une usine destinée à la production et à la transformation de produits sucrants 100 % naturels, tels que le sirop d'érable, le miel, le sirop de canneberge et le sirop d'agave, lesquels seront commercialisés sur les marchés internationaux. Il comprend également l'acquisition d'un terrain et des équipements spécialisés nécessaires aux activités de l'entreprise.

Le député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Citations :

« L'industrie agroalimentaire québécoise se démarque par son dynamisme, et nous en avons, encore une fois, un bel exemple. Grâce à la construction de cette usine, le gouvernement du Québec encourage la production et la transformation de produits québécois, qui seront commercialisés sur les marchés étrangers, et ce, afin de renforcer l'expertise québécoise dans le domaine de la transformation alimentaire, lequel permet au Québec de se distinguer à l'international. »

Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Dans la région de la Chaudière?Appalaches, nous avons les ressources, la volonté et la vision pour faire du Québec un chef de file de l'industrie agroalimentaire. Nous avons également des entreprises actives dans des secteurs clés, tels que celui de la transformation alimentaire. Comme Appalaches Nature, ces entreprises s'engagent dans des projets prometteurs qui mèneront notre industrie encore plus loin et qui stimuleront davantage la vitalité économique de notre région. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Alors que la concurrence est de plus en plus vive au sein de l'industrie agroalimentaire, les entreprises québécoises doivent concevoir de nouveaux produits et diversifier leurs marchés pour se démarquer. Les dirigeants des entreprises Biodélices et Famille Michaud Apiculteurs ont bien relevé ce défi en créant Appalaches Nature. Grâce au programme ESSOR, le gouvernement est en mesure d'appuyer cette entreprise manufacturière innovante, ce qui lui permettra de renforcer ses activités de production et de conquérir de nouveaux marchés. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec, laquelle vise à soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois en offrant l'appui nécessaire aux entreprises qui optent pour l'adoption de technologies novatrices dans leurs démarches de croissance et d'innovation. Nous espérons qu'en donnant notre appui à des fabricants comme Appalaches Nature, nous en inspirerons d'autres à faire de même. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2007, l'entreprise Biodélices se spécialise dans la production, la transformation et la commercialisation du sirop d'érable et de produits de l'érable biologiques. Son siège social est situé à Thetford Mines.

se spécialise dans la production, la transformation et la commercialisation du sirop d'érable et de produits de l'érable biologiques. Son siège social est situé à Thetford Mines. Fondée en 1920, l'entreprise française Famille Michaud Apiculteurs représente le producteur de miel le plus important à l'échelle internationale. Elle commercialise également du sirop d'érable québécois sous la marque Maple Joe dans une quarantaine de pays et produit des sirops de canneberge et d'agave.

représente le producteur de miel le plus important à l'échelle internationale. Elle commercialise également du sirop d'érable québécois sous la marque Maple Joe dans une quarantaine de pays et produit des sirops de canneberge et d'agave. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 11:00 et diffusé par :