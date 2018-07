Le Canada et le Québec appuient la construction d'un centre sportif aux Îles-de-la-Madeleine







ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre.

La ministre du Revenu national et députée fédérale de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, et le député provincial des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiraient chacun plus de 5,2 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre sportif à deux glaces aux Îles-de-la-Madeleine. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités. La Municipalité versera également plus de 5,2 millions de dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 15,7 millions de dollars.

Le nouveau centre sportif comprendra notamment deux patinoires, une piste destinée à la course et la marche, un espace multifonctionnel, une galerie de presse, un système de tapis-sport et des gradins pouvant accueillir environ 800 personnes. Une fois complétés, ces travaux favoriseront l'essor sportif de la municipalité en encourageant les résidents à être actifs.

Citations

« Investir dans les infrastructures récréatives est essentiel pour favoriser le bien-être individuel, la vitalité des communautés et la croissance économique. Le futur centre sportif des Îles-de-la-Madeleine permettra d'offrir aux familles une installation moderne où elles auront accès à de nouvelles activités et pourront rester en forme tout en s'amusant. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui favorisent le développement de collectivités fortes, inclusives et saines. »

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Le gouvernement du Québec répond de nouveau présent à un projet de construction d'envergure aux Îles et démontre ainsi la ferme volonté d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ce projet tant attendu dans l'archipel met à la disposition des Madelinots des installations sportives accessibles et sécuritaires pour permettre à tous de pratiquer des sports et activités physiques et ainsi inciter à un mode de vie physiquement actif. »

Le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx

« Après plusieurs années de consultation et de planification, nous voilà finalement rendus à la concrétisation du projet de construction du centre multisport. Les efforts de concertation ont porté fruit et c'est avec émotion et fierté que je salue le travail collectif déployé en faveur de la réalisation de ce projet d'envergure. Alors que nous travaillons à l'attractivité de notre territoire, ce centre multisport moderne et adapté aux besoins contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des madelinots jeunes et moins jeunes et ouvrira la porte à la réalisation de nombreux projets collectifs. »

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec :

http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales--Fonds des petites collectivités :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/

Plan québécois des infrastructures 2018-2028 :

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/18-19/fr/8-Infrastructures_publiques_du_Quebec.pdf

Sources :

Brook Simpson

Attaché de presse

Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Tél. : 613 219-0149

Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, et

ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 644-0664

Pour information :

Infrastructure Canada

Tél. : 613 960-9251

Sans frais : 1 877 250-7154

Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

Équipe des relations de presse

Direction des communications du ministère des Affaires municipales

et de l'Occupation du territoire et du ministère de la Sécurité publique

Tél. : 418 646-6777, poste 3746

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 10:15 et diffusé par :