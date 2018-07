La ministre Chagger et Michele Romanow participent au Sommet du Réseau des femmes entrepreneures de DELL







La ministre se joint à plus de 100 femmes entrepreneures, dirigeantes et fondatrices d'entreprise pour discuter de ce qu'il y a à faire pour accroître le pouvoir d'action des femmes entrepreneures

TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Sous le leadership du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, le gouvernement du Canada reconnaît que la participation entière et égale des femmes à l'économie est essentielle à la compétitivité du Canada et prend d'importantes mesures pour soutenir les femmes.

C'est le message qu'a livré aujourd'hui la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, dans son allocution d'ouverture au Sommet du Réseau des femmes entrepreneures de DELL (DELL Women's Entrepreneur Network ou DWEN) à Toronto, en Ontario. Après son allocution, la ministre a participé à une séance de questions, en compagnie de Michele Romanow, entrepreneure canadienne réputée et juge à l'émission Dragon's Den, qui est diffusée par le réseau anglais de Radio-Canada (CBC).

S'adressant à plus de 100 femmes du Canada et du monde entier, entrepreneures, dirigeantes et fondatrices d'entreprise réunies à l'occasion du premier sommet DWEN organisé au Canada, la ministre a parlé de certaines des mesures importantes prises récemment par le gouvernement pour renforcer le pouvoir d'action des femmes en affaires. Elle a aussi parlé de la première stratégie canadienne pour les femmes en entrepreneuriat, annoncée par le gouvernement dans le budget de 2018, dans laquelle le gouvernement investira près de deux milliards de dollars pour soutenir les femmes entrepreneures.

La ministre a aussi souligné le récent lancement d'un processus concurrentiel d'appel de propositions portant sur la mise en place du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui sera un portail indépendant dirigé par un tiers parti. Le but de cette initiative, qui s'inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, sera de recueillir de l'information sur l'entrepreneuriat féminin et les progrès accomplis à ce chapitre, ainsi que de compiler et de diffuser cette information. Elle permettra de pallier la faible disponibilité de données et d'études à ce sujet au Canada. La date limite pour la soumission de propositions est le 7 septembre 2018.

« Notre gouvernement sait que quand les femmes réussissent, tout le monde en sort gagnant. Même si le Canada est un pays idéal pour faire des affaires, nous savons que les femmes entrepreneures sont encore trop souvent confrontées à des défis uniques lorsqu'elles passent par les diverses phases de développement d'une entreprise. Avec la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, l'objectif de notre gouvernement est de doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises dirigées par des femmes. J'invite tous les Canadiens à voir ce qu'ils peuvent faire, au sein de leurs organisations et de leurs réseaux, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, mobiliser les femmes entrepreneures et soutenir un plus grand nombre de leaders féminines du milieu des affaires. »

Le Sommet du Réseau des femmes entrepreneures de DELL (DELL Women's Entrepreneur Network ou DWEN) a été établi pour donner aux femmes les moyens de faire croître leurs entreprises grâce au pouvoir des technologies, à l'expansion des réseaux mondiaux et à l'accès aux capitaux.

du Réseau des femmes entrepreneures de DELL (DELL Women's Entrepreneur Network ou DWEN) a été établi pour donner aux femmes les moyens de faire croître leurs entreprises grâce au pouvoir des technologies, à l'expansion des réseaux mondiaux et à l'accès aux capitaux. Le Sommet en était à sa neuvième édition cette année. Il réunissait plus 150 femmes chefs d'entreprise. C'était la première fois qu'il avait lieu au Canada .

en était à sa neuvième édition cette année. Il réunissait plus 150 femmes chefs d'entreprise. C'était la première fois qu'il avait lieu au . Par l'entremise de la première stratégie canadienne pour les femmes en entrepreneuriat, le gouvernement du Canada travaille à doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes d'ici 2025. Les domaines d'action clés proposés pour éliminer les barrières uniques que rencontrent les femmes entrepreneures sont notamment de favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes, d'accroître l'accès aux capitaux, d'améliorer l'accès aux programmes fédéraux d'innovation en entreprise et d'enrichir les données et les connaissances.

travaille à doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes d'ici 2025. Les domaines d'action clés proposés pour éliminer les barrières uniques que rencontrent les femmes entrepreneures sont notamment de favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes, d'accroître l'accès aux capitaux, d'améliorer l'accès aux programmes fédéraux d'innovation en entreprise et d'enrichir les données et les connaissances. Le gouvernement du Canada a aussi fait adopter le projet de loi C-25 pour accroître la représentation des femmes au sein de conseils d'administration et dans les postes de haute direction au sein des industries sous réglementation fédérale.

a aussi fait adopter le projet de loi C-25 pour accroître la représentation des femmes au sein de conseils d'administration et dans les postes de haute direction au sein des industries sous réglementation fédérale. Dans le budget de 2018, le gouvernement s'est engagé à présenter une législation pour veiller à ce que les femmes qui travaillent dans les secteurs sous réglementation fédérale reçoivent une paye égale à celle de leurs collègues masculins pour un travail égal. Il s'est aussi engagé à fournir un soutien accru aux femmes, notamment des programmes de formation et de stage.

