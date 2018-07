La marque Avantor® présente sa nouvelle identité







Cette nouvelle identité signale la poursuite de l'intégration avec VWR et de l'engagement envers les clients

RADNOR, Pennsylvanie, 16 juillet 2018 /CNW/ -- Suite à l'acquisition de VWR en 2017, Avantor® présente aujourd'hui un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle marquant la position de la société comme fournisseur mondial chef de file de produits, de services et de solutions pour les professionnels des secteurs des sciences biologiques et des technologies de pointe.

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/players/fr/8366051-avantor-introduces-new-brand-identity/

« Il s'agit d'un événement marquant pour Avantor dans la poursuite de notre intégration avec VWR », déclare Michael Stubblefield, chef de la direction d'Avantor. « Nous transformons notre présence visuelle internationale afin d'exprimer d'une manière actuelle et originale la nouvelle Avantor et notre mission de dynamiser la science pour créer un monde meilleur. »

La nouvelle identité visuelle réunit deux héritages forts dans un symbole. La courbe fluide dénote l'agilité d'une société toujours prête à s'adapter aux besoins du client. Elle constitue le chemin infini de la découverte scientifique et figure l'élan qui pousse Avantor vers l'avenir.

Suite au repositionnement du marque, Avantor restera le nom de la société et de l'entité, tandis que VWR sera la marque de distribution, représentant la plateforme de commande principale pour les clients. La nouvelle identité visuelle sera mise en place sur l'ensemble de la société et offrira ainsi une identité commune et homogène reflétant l'intégration des deux entreprises.

Elle sera déployée à terme sur toutes les plateformes de la société, y compris dans la signalisation des installations, les sites Web, le matériel de promotion, les étiquettes et la documentation des produits.

Le changement de logo n'aura aucune incidence sur la fonctionnalité de commerce électronique, la qualité ou la caractérisation des produits, la disponibilité de ces derniers ou les prestations de services de la société.

M. Stubblefield ajoute : « Grâce à ce nouveau logo et à cette nouvelle identité visuelle de l'entreprise, nous lançons une marque mondiale qui représente ce que recherchent nos clients : la qualité et le choix, un savoir-faire fiable, un service collaboratif et des solutions innovantes personnalisées. »

Pour en savoir plus sur Avantor, consultez le site www.settingscienceinmotion.com.

À propos d'Avantor

Avantor® est un fabricant et distributeur international de produits, de services et de solutions de qualité supérieure destinés aux professionnels des secteurs des sciences biologiques et des technologies de pointe. VWR, notre marque de distribution, propose une expérience d'achat intégrée et fluide qui correspond parfaitement aux méthodes de nos clients. Opérant depuis plus de 30 pays, la société contribue au succès de ses clients dans les secteurs des produits biopharmaceutiques et pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, du diagnostic, de la santé, de l'éducation, de l'industrie, public, de l'aérospatiale et de la défense, et des semi-conducteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.settingscienceinmotion.com.

