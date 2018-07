Avantor® présente sa nouvelle identité de la marque







La nouvelle identité représente la poursuite de l'intégration avec VWR et notre engagement sans faille envers nos clients.

RADNOR, Pennsylvanie, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Suite à l'acquisition de VWR en 2017, Avantor® présente aujourd'hui son nouveau logo et sa nouvelle identité visuelle traduisant sa position de fournisseur mondial de premier plan de produits, services et solutions destinés aux professionnels des domaines des sciences de la vie et des technologies de pointe.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/fr/8366051-avantor-introduces-new-brand-identity/

« Il s'agit d'une date clé pour Avantor dans le cadre de notre intégration avec VWR », a déclaré Michael Stubblefield, président-directeur général d'Avantor. « Nous transformons notre identité visuelle à l'échelle mondiale afin de transmettre une image nouvelle et reconnaissable d'Avantor et de notre mission qui est de faire avancer la science pour contribuer à un monde meilleur. »

Cette nouvelle identité visuelle rassemble deux héritages forts sous un symbole unifié. La fluidité des courbes symbolise l'agilité d'une entreprise toujours prête à s'adapter aux besoins de ses clients. C'est aussi la représentation du chemin sans fin qu'est la recherche scientifique, mais aussi l'élan qui pousse Avantor vers le futur.

Avec la redéfinition de l'identité de marque, Avantor sera maintenu comme nom d'entreprise et d'entité, tandis que le nom « VWR » reste comme marque de canal de ventes, représentant la plateforme principale de commandes pour les clients. La nouvelle identité visuelle sera mise en oeuvre dans tous les aspects de la société, symbole d'une identité commune et harmonisée reflétant l'intégration de deux entreprises.

Elle sera déployée progressivement sur l'ensemble des plateformes de l'entreprise : signalétique des installations, pages Internet, supports promotionnels, étiquettes de produits et documentation.

Le changement de logo n'aura aucune incidence sur les fonctionnalités de commerce électronique, ni sur la qualité des produits, leurs spécifications ou leur disponibilité, ni sur les performances de prestations de services.

M. Stubblefield ajoute : « Ce nouveau logo et cette nouvelle identité visuelle sont les symboles d'une marque mondiale qui se bat pour les valeurs qui comptent aux yeux de nos clients : la qualité et le choix, un savoir-faire reconnu, un service collaboratif, et des solutions innovantes et personnalisées. »

Pour plus d'informations sur Avantor, consultez le site : www.settingscienceinmotion.com.

À propos d'Avantor

Avantor® est un fabricant et distributeur mondial de produits, services et solutions de haute qualité pour les professionnels des secteurs des sciences de la vie et des technologies de pointe. Notre canal de ventes VWR procure une expérience d'achat intégrée et cohérente, adaptée aux méthodes de travail de nos clients. L'objectif de l'entreprise, présente dans plus de 30 pays à travers le monde, est de garantir le succès de ses clients dans les secteurs de la biopharmacie, de la pharmacie, des dispositifs médicaux, des diagnostics cliniques, de la santé, de l'enseignement, de l'industrie, des organismes gouvernementaux, de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que des semi-conducteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : www.settingscienceinmotion.com.

Contact Presse

Allison Hosak

Senior Vice President, Global Communications

Avantor

Tél : + 1 610 573 2661

Allison.Hosak@AvantorInc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/718849/avantor_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/718850/VWR_Avantor_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 09:43 et diffusé par :