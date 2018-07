Programme RénoRégion - La députée de Gatineau annonce une somme de 300 000 $ pour soutenir la rénovation d'habitations dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau







MANIWAKI, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, a confirmé qu'une somme de 300 000 $ était réservée pour les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui souhaitent faire corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence.

Cette somme provient du programme RénoRégion (PRR) de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Ce programme est doté d'une enveloppe de 20 M$ répartie entre 101 municipalités et MRC qui comptent moins de 15 000 habitants.

Citations :

« Le maintien en bon état des résidences hors des grands centres urbains favorise l'occupation du territoire en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyens des petites communautés. En renouvelant cette année le financement du programme RénoRégion, le gouvernement fait de nouveau la preuve de son appui envers les citoyens de toutes les régions du Québec. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cette aide financière vient soutenir nos concitoyens de la Vallée-de-la-Gatineau pour qu'ils puissent conserver leur résidence en bon état et ainsi vivre dans des conditions d'habitation adéquates. C'est une excellente nouvelle, qui contribuera au dynamisme et à l'attractivité de nos communautés. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

L'aide accordée peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, jusqu'à un maximum de 12 000 $.

Depuis 2015, c'est près de 65 M$ qui auront été annoncés pour favoriser le maintien en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce au PRR.

Pour qu'un dossier soit admissible, le logement doit notamment nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures touchant les murs extérieurs, la structure, les saillies, les ouvertures, la plomberie, l'électricité, la toiture, le chauffage ou l'isolation thermique. Les travaux doivent également débuter après avoir obtenu l'approbation de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté et être terminés dans les six mois suivant la date de leur autorisation.

Ce programme est financé en partie par le gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Pour plus d'information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Elle offre des logements à loyer modique et abordables aux ménages dans le besoin et propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction, la rénovation, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ favorise l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

