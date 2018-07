Inforoute publie une demande d'expression d'intérêt à l'industrie des TI sur la santé concernant la Passerelle ACCÈS







TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a publié aujourd'hui une demande d'expression d'intérêt (DEI) afin d'inviter les parties intéressées à démontrer en quoi elles peuvent contribuer au développement et à l'exploitation de la Passerelle ACCÈS (la Passerelle), une initiative d'ACCÈS Santé.

Les initiatives d'ACCÈS Santé visent à améliorer la santé des Canadiens en facilitant et en accélérant leur accès aux services et en faisant la promotion de pratiques plus sûres concernant les médicaments. La Passerelle ACCÈS, une plateforme de santé numérique qui permettra aux Canadiens et aux professionnels de la santé qui les soignent d'accéder à leur information médicale personnelle et à des services de santé numériques, en est l'une des composantes fondamentales.

La Passerelle sera un outil technologique moderne qui permettra la prestation de services électroniques selon une structure fiable et sécurisée, qui facilite le partage des données et le déploiement de solutions de santé numériques à l'échelle nationale. Parmi les services électroniques qui pourraient être offerts, mentionnons la capacité de visualiser l'information médicale personnelle en ligne, la prise de rendez-vous électronique et l'échange sécurisé de messages avec les médecins.

La DEI vise à obtenir l'avis de l'industrie à l'étape de la pré-planification, et les réponses permettront de préciser et d'améliorer la demande de propositions qui y fera suite. Même si elle est principalement centrée sur la Passerelle, les répondants auront une possibilité de fournir des commentaires précis sur l'écosystème ACCÈS Santé et de partager de l'information au sujet de solutions technologiques.

« Nous sommes ravis de réunir des cliniciens, des fournisseurs, des représentants des autorités provinciales et d'autres intervenants en vue de mettre sur pied un écosystème qui offrira des solutions aux patients, se réjouit Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Voilà une initiative audacieuse, qui permettra de déployer à grande échelle des solutions de santé numériques partout au Canada. »

Les organisations qui téléchargent la DEI auront la possibilité de participer à un webinaire qui leur fournira de plus amples renseignements.

Au sujet d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

Pour en savoir plus :

Demandes de renseignements des fournisseurs

Martin Desbiens

Inforoute Santé du Canada

Tél. : 514-397-7338

REOI@infoway-inforoute.ca

Médias

Poonam Khanna

Inforoute Santé du Canada

Tél. : 416-595- 3449, poste 3032

pkhanna@infoway-inoroute.ca

SOURCE Inforoute Santé du Canada

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 09:00 et diffusé par :