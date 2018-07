Avis aux médias - La ministre Hajdu fera une annonce au sujet de la Galerie d'art de Thunder Bay







Le gouvernement du Canada appuie la Galerie d'art de Thunder Bay

THUNDER BAY, ON, le 16 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Patricia Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, sera à Thunder Bay mardi pour faire une annonce au sujet de la Galerie d'art de Thunder Bay. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 17 juillet 2018

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Emplacement futur de la nouvelle Galerie d'art de Thunder Bay

(Secteur riverain de Thunder Bay, dans le bassin des remorqueurs)

Thunder Bay (Ontario)

Directions

À partir de la rue Water, entrez dans le secteur riverain, sur la rue Pearl. Tournez à droite sur la promenade Sleeping Giant. Roulez vers le sud et passez le terrain de stationnement des plaisanciers et le bosquet adjacent. L'emplacement futur de la nouvelle Galerie, qui est indiqué, se trouve à gauche. Le stationnement est du côté droit de la promenade Sleeping Giant, soit en face de l'emplacement futur de la Galerie.

En cas de mauvais temps

Un avis sera envoyé par courriel le matin de l'annonce s'il s'avère nécessaire de faire l'annonce à la Galerie d'art de Thunder Bay, sur le campus du Collège de la Confédération.

