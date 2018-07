CenturyLink annonce une offre cloud élargie avec Oracle FastConnect







Les entreprises internationales peuvent désormais se connecter à Oracle Cloud via le réseau fibre de CenturyLink

MONROE, Louisiane, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL), société leader de la prestation de services de télécommunications auprès de clients d'entreprises internationales et membre de niveau Silver d'Oracle PartnerNetwork (OPN), a annoncé aujourd'hui qu'elle offrira un accès dédié et privé à Oracle Cloud à travers l'infrastructure FastConnect d'Oracle Cloud. Avec les solutions CenturyLink Cloud Connect et le service FastConnect d'Oracle, les clients bénéficieront de la performance et de la fiabilité d'une connexion sécurisée directe qui ne passe pas par l'Internet public, offrant une expérience uniforme aux utilisateurs d'entreprises dont la charge de travail est exigeante.

Grâce à cette collaboration avec CenturyLink, les clients Oracle disposeront d'un accès réseau fiable à leurs données et à leurs applications sur le cloud depuis l'Amérique du Nord et l'Europe via des services optiques ainsi que des services Ethernet d'opérateur certifiés MEF 2.0. Ils bénéficieront de performances accrues ainsi que de plus de contrôle, de flexibilité et d'évolutivité pour accéder à leurs données et leurs fonctions professionnelles critiques.

« Notre intégration avec Oracle FastConnect offre à nos clients une expérience du réseau qui concorde avec leur expérience du cloud », a déclaré Chris McReynolds, vice-président des services réseau de base chez CenturyLink. « Dans l'environnement informatique en mutation rapide d'aujourd'hui, nos clients ont besoin d'un réseau qui puisse s'adapter à leur charge de travail sur le cloud. La connectivité de nos services Ethernet offre une visibilité du réseau en temps réel et une bande passante dynamique, donnant aux entreprises plus de contrôle et d'évolutivité à travers tout leur écosystème cloud. »

Les solutions CenturyLink Cloud Connect offrent aux entreprises un réseau aussi flexible et agile que le cloud, associant de manière transparente les environnements cloud via des connexions privées et sécurisées. La présence mondiale et les options de connectivité performantes et complètes de CenturyLink sont conçues pour répondre aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, basées sur un cloud hybride et sur des clouds multiples. Une visibilité en temps réel accrue et des contrôles de bande passante dynamique offrent aux utilisateurs une expérience du réseau plus riche. Cloud Connect offre une portée mondiale ainsi que des options de connectivité optique, par services Ethernet et VPN IP.

L'infrastructure FastConnect d'Oracle Cloud permet une connectivité des clouds d'entreprise à Oracle Cloud depuis des centres de données d'entreprise de confiance. En se connectant directement à Oracle Cloud à travers Oracle FastConnect, l'utilisateur bénéficie d'une connexion rapide et privée à une plateforme cloud intégrée avec une gamme complète de services de type Platform-as-a-Service (PaaS) et Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Oracle Cloud offre des suites d'applications SaaS complètes pour ERP, HCM et CX, ainsi que des PaaS et IaaS de base de données depuis des centres de données à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Des organisations utilisent Oracle Cloud dans le monde entier pour innover plus vite, améliorer l'engagement client et l'efficacité des processus opérationnels, et accélérer la transformation numérique.

Points clés

Les solutions Cloud Connect de CenturyLink offrent :

Une agilité dynamique : un libre-service via des capacités dynamiques à la demande, une visibilité accrue avec une gestion améliorée et des offres de connexion dynamique disponibles



Des performances prévisibles et fiables : les entreprises peuvent garder un contrôle des performances de bout en bout des applications à mesure qu'elles sont migrées sur le cloud public



Une sécurité simplifiée : avec la connectivité privée, les applications migrées sur le cloud et optimisées se trouvent au sein d'un périmètre de confiance



Une connectivité mondiale : les entreprises peuvent connecter des bureaux situés à travers le monde à un cloud local et aux ressources de centres de données requises pour exécuter les applications critiques

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) est le deuxième plus grand fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les grandes entreprises internationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, en les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et en leur fournissant des solutions managées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle ; il a pour objectif de leur offrir un avantage distinct en ce qui a trait au développement, à la vente et à la mise en oeuvre de solutions Oracle. OPN offre un accès à des ressources pour la formation et la transmission de connaissances spécialisées sur les produits et les solutions d'Oracle, et le programme a évolué pour soutenir la croissance du portefeuille de produits Oracle, les partenaires du programme et les opportunités commerciales. L'une des principales améliorations apportées récemment au programme OPN est la possibilité, pour les partenaires, d'être reconnus et récompensés pour leurs investissements dans Oracle Cloud. Grâce au programme novateur OPN Cloud, qui complète les niveaux existants du programme OPN en ajoutant des paliers de reconnaissance et des avantages progressifs pour les partenaires, ces derniers pourront différencier leur expertise Oracle Cloud et leur réussite auprès de leurs clients. Pour en apprendre davantage, visitez le site http://www.oracle.com/partners.

